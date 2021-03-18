【Ｂ站上市】消息指嗶哩嗶哩國際配售已獲足額認購　

《經濟通通訊社１８日專訊》內地視頻網站嗶哩嗶哩（Ｂ站）（０９６２６）今日起招股，
據路透旗下ＩＦＲ引述知情人士表示，嗶哩嗶哩國際配售已獲足額認購。
嗶哩嗶哩計劃發售２５００萬股，其中３％為公開發售，９７％為國際配售，最高發行價
９８８元，集資最多２４７億元。一手２０股，入場費１９９５９﹒１２元。
該股下周二（２３日）截止認購，預期於３月２９日上市。（ｂｉ）
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