  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/03/2021 12:16

【Ｂ站上市】消息指嗶哩嗶哩國際配售已獲足額認購　

　　《經濟通通訊社１８日專訊》內地視頻網站嗶哩嗶哩（Ｂ站）（０９６２６）今日起招股，
據路透旗下ＩＦＲ引述知情人士表示，嗶哩嗶哩國際配售已獲足額認購。
　　嗶哩嗶哩計劃發售２５００萬股，其中３％為公開發售，９７％為國際配售，最高發行價
９８８元，集資最多２４７億元。一手２０股，入場費１９９５９﹒１２元。
　　該股下周二（２３日）截止認購，預期於３月２９日上市。（ｂｉ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
板塊分析18/03/2021
PC龍頭穩固手機漸改善　聯想集團轉型見成效
剖析天下18/03/2021
車用晶片荒　無阻德國經濟前景
財經熱話17/03/2021
【B站上市】嗶哩嗶哩明起招股　入場費19959元　
中國故事17/03/2021
《神州經脈》中國就美日聲明提交涉　滬綜指微跌　外資連七日進場
財經熱話17/03/2021
【濠賭跑出】連敬涵:賭股盈利追不上股價　金沙續牌問題需小心
FOCUS17/03/2021
【FOCUS】B站回歸快招股　走近Z世代必看
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>