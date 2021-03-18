【全球放水】中原按揭：本港今明兩年低息持續，料樓市獲支持

《經濟通通訊社１８日專訊》美國聯儲局維持利率不變，聯邦基金利率八度保持在０至

０﹒２５％，。中原按揭董事總經理王美鳳表示，本港息率大致跟隨美息走勢，美國預期

２０２３年前不加息，料本港息率在今明兩年仍會維持低息水平。在銀行體系結餘充裕下，今年

截至本月，與樓按相關之一個月拆息平均僅約０﹒１４％，與美息貼近，令市場上實際按息維持

處於１﹒４厘至１﹒５厘之十年來低水平，料今年超低息水平持續。

她表示，近月樓巿持續暢旺、加上市民已陸續接種疫苗、疫情有望趨穩，經濟將逐步恢復，

銀行叙造樓按貸款的信心增加，最近銀行對於樓按業務之積極性進一步增加，銀行估價更為貼市

、審批更為正面，而在樓按競爭下，新批按息已較普遍低至Ｈ＋１﹒３％；在超低按息持續、按

息支出遠低於租金支出、銀行正面取態等因素支持下，有利增加準買家入市信心，樓市續獲支持

。



＊美國不會急於加息，以免妨礙經濟復甦步伐＊



王美鳳又指，美國聯儲局維持接近零息超低水平及寬鬆貨幣政策，以及維持每月買債規模不

變。近期美國債息上升，市場對美國通脹加快上升及提早加息產生憂慮。世界各國已投入接種疫

苗，經濟復甦在望，加上美國大規模實施財政刺激計劃，美國通脹率對比去年低基數下，有機會

出現短暫性上升，美國聯儲局預計通脹上升只屬短暫性現象，料明年通脹率放緩。

另外，美國聯儲局已表明容許通脹在一段時間內處於２％以上水平，在實際通脹上升前，以

及就業市場達至最大化前，美國不會急於加息，以免妨礙經濟復甦步伐，美聯儲局已預期

２０２３年前不會加息。（ｂｉ）

