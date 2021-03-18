嘉里建設：將繼續持有餘下嘉里物流股份，對中港物業市場審慎樂觀

《經濟通通訊社１８日專訊》嘉里建設（００６８３）首席財務主管藍秀蓮於網上會議表示

，就順豐控股（深：００２３５２）收購嘉里物流（００６３６）部分股份的要約，集團作為嘉

里物流的股東，認為此要約將為嘉里物流帶來協同效應和新的增長機會，亦將為嘉里建設帶來未

來收益。

集團主席黃小抗指出，在要約完成後，公司預期從部分要約中獲得的淨款項將不少於１１０

億元，將從該要約所收取的淨款項分配大約２５－３０％來作特別股息分派用途。他續指，該要

約可令嘉里物流釋放價值，又指順豐與嘉里物流是「強強聯手」，兩地物流公司結合可開創新局

面，嘉里建設會繼續持有餘下約１９－２０％嘉里物流股份，讓股東可持續參與嘉里物流的發展

。

至於集團的土地儲備，黃小抗指出，集團現時內地有３５００萬呎土儲、香港有５８０萬呎

土儲，未來內地的土儲將在上海、北京及大灣區發展綜合性項目；而香港的土儲則以住宅發展為

主。他又指，隨著疫情逐漸受控，內地與香港物業市場應該向好，保持審慎樂觀，對香港來說最

重要是控制疫情，加快通關。

早前ＵＡ院線宣布全線結業，集團旗下的Ｍｅｇａｂｏｘ當中亦有一所ＵＡ戲院，藍秀蓮指

，ＵＡ倒閉對該商場有一定程度影響，現時有與潛在新租客商討，但對集團整體財務狀態影響不

大。（ｃｗ）

