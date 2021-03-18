【新冠肺炎】旺角匯豐中心分行今日起暫停服務，因有客戶確診

《經濟通通訊社１８日專訊》匯豐銀行公布，一名曾於３月１２日到訪位於旺角的匯豐中心

分行的客戶確診感染新型冠狀病毒肺炎，該分行今日起暫停服務，直至另行通知。

匯豐指，有關分行已安排進行深層清潔和消毒，亦已要求該分行所有員工進行病毒檢測。（

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