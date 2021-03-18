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18/03/2021 11:12

【全球放水】經絡：美債息升利本港樓市，料實際按息維持１﹒５厘

　　《經濟通通訊社１８日專訊》經絡按揭轉介表示，美國聯儲議息會後宣布基準利率維持在０
％至０﹒２５％區間不變，符合市場預期，亦是自去年３月１６日後，已屆一年維持接近零息水
平。而香港暫未有銀行宣布更改最優惠利率，預料實際按息仍可維持１﹒５厘附近水平。

＊一個月拆息料會維持低於０﹒２厘＊

　　經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，市場亢奮及熱錢充斥下，香港按息仍會維持低水平，
有利經濟復甦及樓按市場發展。香港銀行體系結餘已維持超過４５００億元逾四個月，料結餘仍
將維持高位。另一方面，昨日（１７日）香港一個月銀行同業拆息報０﹒１７厘，仍是有紀錄以
來的偏低水平，料未來拆息仍會維持於０﹒２厘以下水平一段較長時間。曹德明認為，近月一、
二手樓市均錄得不俗的成績，配合現時低息環境及部分資金從股市流入樓市避險，對樓按發展有
支持作用。

＊現時實際按息低於封頂息率１０３點子＊

　　現時一般銀行新造Ｈ按計劃Ｈ＋１﹒３厘及昨日ＨＩＢＯＲ０﹒１７厘計算，實際按息約為
１﹒４７厘，低於封頂息率２﹒５厘１０３點子。以貸款額４００萬元為例子，承造按揭年期
２５年，新造Ｈ按計劃的每月供款比封頂息率減少２００４元或１１﹒２％，全期利息開支則節
省６０１０６１元或４３﹒４％，選用Ｈ按的客戶可因而受惠，料實際按息仍可維持１﹒５厘附
近水平。（ｃｌ）

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