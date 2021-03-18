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18/03/2021 16:27

【Ｂ站上市】大新推嗶哩嗶哩認購優惠，貸款年利率低至１﹒８８％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》大新銀行（０２３５６）宣布，推出嗶哩嗶哩（０９６２６）
新股認購貸款優惠，客戶於各分行申請「嗶哩嗶哩」新股認購貸款，可享豁免貸款手續費及貸款
年利率低至１﹒８８％，只適用於貸款額達５０萬至２０００萬元。
　　於推廣期內，客戶透過流動證券交易平台認購新股可獲豁免手續費及沽出新股佣金。
（ｂｉ）

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