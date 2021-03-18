《再戰明天》日本央行議息，恒安招行紫金等業績

《經濟通通訊社１８日專訊》明日，日本央行議息和中美會談，料為市場焦點。



＊中美阿拉斯加會談，日本央行行宣布利率決議＊



在外圍重要經濟活動上，美國國務卿布林肯與國家安全顧問沙利文明日繼續於阿拉斯加與中

央政治局委員楊潔篪及國務委員王毅會晤，美國國防部長奧斯汀訪問印度。本港時間明晚

６：４５ｐｍ，歐洲央行執委帕內塔參加一小組討論。９：０ｐｍ，英倫銀行副總裁康利夫在國

際清算銀行支付和市場基礎設施委員會上致閉幕詞。

數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布２月消費者物價指數，年率跌幅料由０﹒６％收窄

至０﹒４％。８：３０ａｍ，澳洲公布２月零售銷售，月率料由０﹒５％升上０﹒６％。

３：００ｐｍ，德國公布２月生產者物價指數，月率料由１﹒４％降至０﹒８％，年率料由

０﹒９％升上２％。



＊煤氣雲遊、稻香國藥等業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：香港中華煤氣（００００３）、統一企業中國

（００２２０）、雲遊控股（００４８４）、稻香控股（００５７３）、中升控股

（００８８１）、重慶鋼鐵股份（０１０５３）、國藥控股（０１０９９）、歐康維視生物－Ｂ

（０１４７７）、魏橋紡織（０２６９８）、紫金礦業（０２８９９）、招商銀行

（０３９６８）、興證國際（０６０５８）、遠洋服務（０６６７７）、樂享互動

（０６９８８）等。（ｈｌ）

