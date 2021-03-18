【長實業績】李澤鉅：長實目前現金流充足，將持續關注新投資機會

《經濟通通訊社１８日專訊》長和（００００１）及長實（０１１１３）主席李澤鉅在網上

業績記者會上表示，過去一年疫情對長實旗下酒店、飛機及英國酒館的業務影響較大，但認為影

響短暫，以英國酒館為例，一旦政府放寬其防疫措施，業務即有強勁反彈，而４月部分戶外酒館

已可重開，預約亦全部已滿期。他強調，相關業務是優質資產，而長實目前現金流充足，負債率

約４至５％，故會持續關注新的投資機會，尤其是有固定收益的資產。

問及去年物業銷售收益下跌，他解釋主因建築期入帳問題，事實上長實去年賣樓共售出

１８００伙，套現約１８０億元；至於今年料會推出３個新項目，包括洪水橋、黃竹坑站上蓋第

三期及波老道，連同貨尾共涉２４００伙，售價逾２００億元。

在增加土儲方面，他指，集團最近一直都有投標，但強調每次投標都不是志在必得，因需考

慮利潤，又指旗下很多農地亦持續在進行補地價及轉用途等，強調增加土地儲備並非只靠投標。

對於租賃業務，他表示，雖然遊客區的商場仍受疫情影響，但旗下商場大多數位於民生區，

如新開張的海之戀出租率持續上升，即使有舊租客走亦持續有新租戶進駐，故棄租欠租情況不嚴

重。至於酒店業務前景視乎疫情及何時通關，又直言「酒店過去一年唔蝕本已經叫叻」，集團旗

下月租酒店出租率達逾８０％，收入較為穩定，其表現亦優於同行；他又認為，現時很多人已期

望出遊，故相信通關後會有報複式的旅遊消費。（ｙｗ）

