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18/03/2021 17:50

【長實業績】李澤鉅：長實目前現金流充足，將持續關注新投資機會

　　《經濟通通訊社１８日專訊》長和（００００１）及長實（０１１１３）主席李澤鉅在網上
業績記者會上表示，過去一年疫情對長實旗下酒店、飛機及英國酒館的業務影響較大，但認為影
響短暫，以英國酒館為例，一旦政府放寬其防疫措施，業務即有強勁反彈，而４月部分戶外酒館
已可重開，預約亦全部已滿期。他強調，相關業務是優質資產，而長實目前現金流充足，負債率
約４至５％，故會持續關注新的投資機會，尤其是有固定收益的資產。
　　問及去年物業銷售收益下跌，他解釋主因建築期入帳問題，事實上長實去年賣樓共售出
１８００伙，套現約１８０億元；至於今年料會推出３個新項目，包括洪水橋、黃竹坑站上蓋第
三期及波老道，連同貨尾共涉２４００伙，售價逾２００億元。
　　在增加土儲方面，他指，集團最近一直都有投標，但強調每次投標都不是志在必得，因需考
慮利潤，又指旗下很多農地亦持續在進行補地價及轉用途等，強調增加土地儲備並非只靠投標。
　　對於租賃業務，他表示，雖然遊客區的商場仍受疫情影響，但旗下商場大多數位於民生區，
如新開張的海之戀出租率持續上升，即使有舊租客走亦持續有新租戶進駐，故棄租欠租情況不嚴
重。至於酒店業務前景視乎疫情及何時通關，又直言「酒店過去一年唔蝕本已經叫叻」，集團旗
下月租酒店出租率達逾８０％，收入較為穩定，其表現亦優於同行；他又認為，現時很多人已期
望出遊，故相信通關後會有報複式的旅遊消費。（ｙｗ）

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