長實１７０億向李嘉誠基金會收購基建資產，另斥１７０億回購

《經濟通通訊社１８日專訊》長實集團（０１１１３）公布，以１７０億元向李嘉誠基金會

收購四項基建資產，將以每股作價５１元，向李嘉誠基金會發行３﹒３３億股代價股份支付。

上述收購資產包括ＵＫ Ｐｏｗｅｒ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ之２０％股權；Ｎｏｒｔｈｕｍｂ

ｒｉａｎ Ｗａｔｅｒ的２０％股權；Ｗａｌｅｓ ＆ Ｗｅｓｔ Ｕｔｉｌｉｔｉｅｓ的

１０％股權；及Ｄｕｔｃｈ Ｅｎｖｉｒｏ Ｅｎｅｒｇｙ的１０％股權。

根據建議收購的條款，李嘉誠基金會將確保就截至２０２１及２０２２年１２月３１日止各

年度，目標控股公司集團將直接或間接從目標公司收取總額不少於９﹒１億元的現金分派，包括

股息、利息及其他分派。

購買價將由公司根據將於股東特別大會上尋求獨立股東授予的特定授權，以每股股份５１元

較今日收市價溢價約８﹒４％，向李嘉誠基金會發行約３﹒３３億股代價股份悉數清付，佔擴大

後已發行股份總數約９﹒０３％。



＊提出有條件現金要約以每股５１元回購最多３﹒３３億股＊



董事會進一步公布股份回購建議，據此，公司建議回購最多為股份數目上限的股份以供註銷

，該數目與本公司就建議收購將予發行的代價股份數目相同，根據股份回購要約，將由滙豐代表

公司在受限於要約條件的情況下提出一項要約，以每股股份５１元的價格，回購並註銷最多為股

份數目上限的股份，即約３﹒３３億股股份，已發行股份總數約９﹒０３％。公司根據股份回購

要約將予回購的股份將不超過股份數目上限，且股份回購要約並無建議回購的最小股份數目。

長實表示，該建議旨在提升公司可提供穩定經常性現金流之固定收入投資組合，同時盡量減

少對股東持股權益帶來攤薄影響。建議收購可讓公司收購大型優質資產組合。

完成交易後，李嘉誠及李澤鉅持股由３５﹒９９％增至４５﹒０３％，獨立股東則由６４％

減至５４﹒９７％。（ｂｎ）

