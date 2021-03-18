【長實業績】長實去年物業租務收益跌１４％至５９﹒３５億元

《經濟通通訊社１８日專訊》長實集團（０１１１３）表示，環球經濟受２０１９新型冠狀

病毒疫情影響，去年其租務收益按年下跌１３﹒９％至５９﹒３５億元。此外，若干租予

Ｇｒｅｅｎｅ Ｋｉｎｇ並提供租金收入之英國零售物業，自２０１９年１０月起已成為英式酒

館業務一部分。



＊物業租務收入減少９﹒４％＊



長實集團去年物業租務收入（包括攤佔合營企業）按年跌９﹒４％至６７﹒５１億元，包括

零售租金收入按年跌１８﹒６％至２７﹒３３億元、出租寫字樓按年跌２﹒９％至２８﹒４億元

、工業租金收入按年跌１﹒５％至７﹒２５億元，其他物業租金收入按年升５﹒１％至

４﹒５３億元。



＊酒店及服務套房業務收益大跌八成＊



去年度酒店及服務套房業務收入（包括攤佔合營企業）按年跌５０﹒９％至２０﹒５５億元

。酒店及服務套房業務收益，因酒店錄得經營虧損，下降至２﹒６億元，按年減少１０﹒８５億

或８０﹒７％。物業及項目管理收入（包括攤佔合營企業）按年跌３﹒７％至８﹒３６億元。

去年度飛機租賃收入（包括攤佔合營企業）按年跌１１﹒７％至２８﹒２億元，相關業務收

益下跌２６﹒１％至１１﹒１９億元。

集團指，在２０１９新型冠狀病毒疫情下，航空業因各地旅遊限制而受到嚴重打擊。集團與

資金週轉出現問題的承租航空公司緊密協調，經詳細考慮當前具體情況後，安排租賃合約條款重

組及遞延租金付款期。年度內，集團面對租金逾期未繳等問題，並於年終結算日需為相關飛機減

值。（ｂｎ）

