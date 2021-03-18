  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/03/2021 16:38

【長實業績】長實去年物業租務收益跌１４％至５９﹒３５億元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》長實集團（０１１１３）表示，環球經濟受２０１９新型冠狀
病毒疫情影響，去年其租務收益按年下跌１３﹒９％至５９﹒３５億元。此外，若干租予
Ｇｒｅｅｎｅ　Ｋｉｎｇ並提供租金收入之英國零售物業，自２０１９年１０月起已成為英式酒
館業務一部分。

＊物業租務收入減少９﹒４％＊

　　長實集團去年物業租務收入（包括攤佔合營企業）按年跌９﹒４％至６７﹒５１億元，包括
零售租金收入按年跌１８﹒６％至２７﹒３３億元、出租寫字樓按年跌２﹒９％至２８﹒４億元
、工業租金收入按年跌１﹒５％至７﹒２５億元，其他物業租金收入按年升５﹒１％至
４﹒５３億元。

＊酒店及服務套房業務收益大跌八成＊

　　去年度酒店及服務套房業務收入（包括攤佔合營企業）按年跌５０﹒９％至２０﹒５５億元
。酒店及服務套房業務收益，因酒店錄得經營虧損，下降至２﹒６億元，按年減少１０﹒８５億
或８０﹒７％。物業及項目管理收入（包括攤佔合營企業）按年跌３﹒７％至８﹒３６億元。
　　去年度飛機租賃收入（包括攤佔合營企業）按年跌１１﹒７％至２８﹒２億元，相關業務收
益下跌２６﹒１％至１１﹒１９億元。
　　集團指，在２０１９新型冠狀病毒疫情下，航空業因各地旅遊限制而受到嚴重打擊。集團與
資金週轉出現問題的承租航空公司緊密協調，經詳細考慮當前具體情況後，安排租賃合約條款重
組及遞延租金付款期。年度內，集團面對租金逾期未繳等問題，並於年終結算日需為相關飛機減
值。（ｂｎ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話18/03/2021
【儲局放鴿】美聯儲維持鴿派　股市匯市影響大解構
FOCUS18/03/2021
【FOCUS】「鴿調重彈」渡激流　「不怕通脹」天曉得
開市Good Morning18/03/2021
林家亨：微盟20元以下分段吸納
板塊分析18/03/2021
PC龍頭穩固手機漸改善　聯想集團轉型見成效
剖析天下18/03/2021
車用晶片荒　無阻德國經濟前景
財經熱話17/03/2021
【B站上市】嗶哩嗶哩招股　入場費19959元　
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金