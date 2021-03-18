【長實業績】長實去年賺１６３億元跌４４％，派末期息１﹒４６元

《經濟通通訊社１８日專訊》長實集團（０１１１３）公布，截至去年１２月底止全年業績

，純利１６３﹒３２億元，按年跌４３﹒９％，每股盈利４﹒４２元，派末期息１﹒４６元，全

年股息１﹒８元，按年跌１４﹒３％。

期內，收入為５９８﹒２５億元，跌約２７﹒４％，基礎溢利跌３２﹒５％至１９３﹒３９

億元，符合市場預期。（ｂｎ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

