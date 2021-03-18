  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/03/2021 16:34

【長實業績】長實去年賺１６３億元跌４４％，派末期息１﹒４６元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》長實集團（０１１１３）公布，截至去年１２月底止全年業績
，純利１６３﹒３２億元，按年跌４３﹒９％，每股盈利４﹒４２元，派末期息１﹒４６元，全
年股息１﹒８元，按年跌１４﹒３％。
　　期內，收入為５９８﹒２５億元，跌約２７﹒４％，基礎溢利跌３２﹒５％至１９３﹒３９
億元，符合市場預期。（ｂｎ）

　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話18/03/2021
【儲局放鴿】美聯儲維持鴿派　股市匯市影響大解構
FOCUS18/03/2021
【FOCUS】「鴿調重彈」渡激流　「不怕通脹」天曉得
開市Good Morning18/03/2021
林家亨：微盟20元以下分段吸納
板塊分析18/03/2021
PC龍頭穩固手機漸改善　聯想集團轉型見成效
剖析天下18/03/2021
車用晶片荒　無阻德國經濟前景
財經熱話17/03/2021
【B站上市】嗶哩嗶哩招股　入場費19959元　
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金