【全球放水】ＤＷＳ：聯儲局或需長時間才對貨幣政策作重大改變

《經濟通通訊社１８日專訊》美國聯儲局一如市場預期維持利率不變，聯邦基金利率目標範

圍維持在０至０﹒２５厘。資產管理公司ＤＷＳ表示，聯儲局一如預期未有改變其貨幣政策。當

局將短期內即將出現的通脹視為暫時性，並將按勞動力市場的恢復，對貨幣政策作重大改變，但

這或需要相當長的一段時間。

ＤＷＳ指，當局對美國今年經濟增長預測由４﹒２％上調至６﹒５％，反映出新一輪大規模

的刺激措施及疫苗接種工作進展良好的可能影響。同時，局方預期，今年通脹率將略高於２％，

明年回落至２％。隨著勞動力市場前景好轉，通脹率在２０２３年將微升至２﹒１％。失業率亦

預計會更快速地下降，２０２３年將降至３﹒５％。不過，儘管各種預測樂觀，但官員仍保持鴿

派立場。

公司又指，聯儲局主席鮑威爾強調，長期經濟預測的不確定性，並想減少其此的過度依賴。

整體而言，聯儲局的信息可總結為「僅在貨幣政策上而非疫情上保持自滿」（ｒｅｍａｉｎ ｃ

ｏｍｐｌａｃｅｎｔ－ｂｕｔ ｏｎｌｙ ａｂｏｕｔ ｍｏｎｅｔａｒｙ ｐｏｌｉｃｙ，

ｎｏｔ ｔｈｅ ｐａｎｄｅｍｉｃ）。（ｓｋ）

