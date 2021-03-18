【長和業績】長和去年基建業務ＥＢＩＴ跌４％至１８４﹒８８億元

《經濟通通訊社１８日專訊》長和（００００１）公布截至去年１２月底止全年業績。期內

，基建部門ＥＢＩＴＤＡ總額為２９０﹒６６億元，按年增加２％，而ＥＢＩＴ總額為

１８４﹒８８億元，按年減少４％。

集團指，ＥＢＩＴＤＡ較高主要由於２０２０年１０月出售Ｐｏｒｔｕｇａｌ Ｒｅｎｅｗ

ａｂｌｅ Ｅｎｅｒｇｙ錄得收益，惟因疫情及不利外幣兌換影響，以及Ｎｏｒｔｈｕｍｂｒｉ

ａｎ Ｗａｔｅｒ於２０２０年４月實行新監管制度以致盈利減少而部分抵銷。至於ＥＢＩＴ減

少，則主要來自澳洲Ｅｎｅｒｇｙ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｓ及ＵＫ Ｒａｉｌｓ之折舊與攤

銷增加足以抵銷ＥＢＩＴＤＡ增長有餘。

此外，赫斯基公佈２０２０年的ＩＦＲＳ １６後虧損淨額為１００﹒１６億加兀，而

２０１９年虧損淨額為１３﹒７億加元，主要由於錄得減值支出以及２０２０年面對之營運挑戰

，包括因疫情令原油需求銳減、石油輸出國組織談判破裂以致２０２０年上半年之全球原油供應

增加，及加拿大阿爾伯特省政府於２０１９年實施之強制生產配額於２０２０年１２月始獲解除

。去年赫斯基確認非現金除稅後減值及其他支出合共８６億加元。（ｓｋ）

