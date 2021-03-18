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18/03/2021 16:37

【長和業績】長和去年基建業務ＥＢＩＴ跌４％至１８４﹒８８億元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》長和（００００１）公布截至去年１２月底止全年業績。期內
，基建部門ＥＢＩＴＤＡ總額為２９０﹒６６億元，按年增加２％，而ＥＢＩＴ總額為
１８４﹒８８億元，按年減少４％。
　　集團指，ＥＢＩＴＤＡ較高主要由於２０２０年１０月出售Ｐｏｒｔｕｇａｌ　Ｒｅｎｅｗ
ａｂｌｅ　Ｅｎｅｒｇｙ錄得收益，惟因疫情及不利外幣兌換影響，以及Ｎｏｒｔｈｕｍｂｒｉ
ａｎ　Ｗａｔｅｒ於２０２０年４月實行新監管制度以致盈利減少而部分抵銷。至於ＥＢＩＴ減
少，則主要來自澳洲Ｅｎｅｒｇｙ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｓ及ＵＫ　Ｒａｉｌｓ之折舊與攤
銷增加足以抵銷ＥＢＩＴＤＡ增長有餘。
　　此外，赫斯基公佈２０２０年的ＩＦＲＳ　１６後虧損淨額為１００﹒１６億加兀，而
２０１９年虧損淨額為１３﹒７億加元，主要由於錄得減值支出以及２０２０年面對之營運挑戰
，包括因疫情令原油需求銳減、石油輸出國組織談判破裂以致２０２０年上半年之全球原油供應
增加，及加拿大阿爾伯特省政府於２０１９年實施之強制生產配額於２０２０年１２月始獲解除
。去年赫斯基確認非現金除稅後減值及其他支出合共８６億加元。（ｓｋ）

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