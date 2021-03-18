【長和業績】長和去年歐洲３集團ＥＢＩＴ減少２０％至１６３億元

《經濟通通訊社１８日專訊》長和（００００１）公布截至去年１２月底止全年業績。期內

，歐洲３集團的收益、ＥＢＩＴＤＡ及ＥＢＩＴ分別為８５７﹒９９億元、３１３﹒７８億元及

１６２﹒７億元，以當地貨幣計算較２０１９年分別減少３％、７％及２０％。

歐洲３集團ＥＢＩＴＤＡ及ＥＢＩＴ按年轉差，主要由於２０１９年錄得若干一次性收入，

以及英國因年度牌照費增加及資訊科技轉型持續雙重支出令營運成本增加。由於大量投資於資訊

科技及網絡，以致資產基礎擴大令折舊與攤銷增加，歐洲３集團之ＥＢＩＴ進一步受壓。撇除２

０１９年一次性項目之影響，歐洲３集團之基本ＥＢＩＴＤＡ以當地貨幣計算與去年相同，惟Ｅ

ＢＩＴ較２０１９年減少９％。

於去年１２月３１日，歐洲３集團活躍客戶總人數為３８５０萬，按年下跌５％，主要由於

Ｗｉｎｄ Ｔｒｅ及英國之客戶總人數減少，惟由其他業務錄得客戶人數淨增長而部分彌補。



＊和電亞洲去年ＥＢＩＴ按年跌４８％至５﹒４４億元＊



至於和記電訊亞洲，去年收益９１﹒４７億元，按年增加２％。ＥＢＩＴＤＡ為２０﹒３４

億元，按年跌６％，而ＥＢＩＴ就跌４８％至５﹒４４億元，主要由於２０１９年及２０２０年

完成擴大所有業務之網絡以致營運成本增加，及２０１９年確認非經常性兌換收益。ＥＢＩＴ因

折舊與攤銷增加而進一步受壓，反映推出及提升網絡令有關資產基礎擴大。

截至去年底，和電亞洲活躍顧客總數目約為５７００萬名，按年升２５％，主要由其最大業

務印尼業務增長所帶動，其活躍顧客總數目錄得３１％增長。（ｓｋ）

