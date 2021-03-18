【香港政情】被裁定當選無效，區議員洪駿軒眾籌申請向終院上訴

《經濟通通訊社１８日專訊》高等法院上月初裁定建制派落選區議員鄭強峰選舉呈請勝訴，
民主黨觀塘區議員洪駿軒非妥為當選。洪駿軒隨後提出上訴，已入稟終審法院申請上訴許可，排
期至６月８日處理，期間保留議員席位。
洪駿軒表示，上訴是不希望「建制派輕易推翻民意授權」成為先例，強調作為區議員要堅守
選民賦予的身份，惟法律費用龐大，他將展開眾籌計劃，目標約１００萬元支付終院上訴訟費。
（ｈｙ）（ｚｚ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|財經熱話18/03/2021
【儲局放鴿】美聯儲維持鴿派 股市匯市影響大解構
|開市Good Morning18/03/2021
林家亨：微盟20元以下分段吸納
|板塊分析18/03/2021
PC龍頭穩固手機漸改善 聯想集團轉型見成效
|剖析天下18/03/2021
車用晶片荒 無阻德國經濟前景
|財經熱話17/03/2021
【B站上市】嗶哩嗶哩招股 入場費19959元
|中國故事17/03/2021
《神州經脈》中國就美日聲明提交涉 滬綜指微跌 外資連七日進場
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰