【香港政情】被裁定當選無效，區議員洪駿軒眾籌申請向終院上訴

《經濟通通訊社１８日專訊》高等法院上月初裁定建制派落選區議員鄭強峰選舉呈請勝訴，

民主黨觀塘區議員洪駿軒非妥為當選。洪駿軒隨後提出上訴，已入稟終審法院申請上訴許可，排

期至６月８日處理，期間保留議員席位。

洪駿軒表示，上訴是不希望「建制派輕易推翻民意授權」成為先例，強調作為區議員要堅守

選民賦予的身份，惟法律費用龐大，他將展開眾籌計劃，目標約１００萬元支付終院上訴訟費。

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