《小傳日記》聯儲局放鴿，大市出力彈，ＡＴＭ勁升，舜宇最標青

《小傳日記》聯儲局維持利率同量寬規模不變，鮑爺仲暗示２０２３年前不會加息，美股三

大指數歡呼抽高，帶動香江魚缸今日高開２８３點。科技佬回勇，ＡＴＭＸＪ帶頭跑出，刺激大

市一度升最高５６２點，收復二十天線（２９３８９點）同五十天線（２９２６４點）。雖然尾

市花旗十年期國債孳息臨抽高至１﹒７４厘，再創上年１月以來最高水位。好在科技股仍然企得

穩，恆指全日收報２９４０５點，升３７１點或升逾１巴仙，主板成交１７４５﹒６９億銀，多

噚日逾１７巴仙。國指報１１４７０點，升１１１點或近１巴仙。科指報８６７８點，升１０２

點或逾１巴仙。

新舊經濟藍戰士普揚，大象（００００５）飛高逾２巴仙，報４６﹒８銀；Ｂ站同百度準備

上市，生發發（００３８８）跳起逾３巴仙，報４７０銀。長實（０１１１３）踢高近３巴仙，

報４７﹒０５銀。科；海底撈（０６８６２）走高近６巴仙，報５９﹒４５銀；不過石藥

（０１０９３）就唔見逾３巴仙，報９﹒５９銀，係是日最差表現藍戰士。

Ａ場都有得升，上證綜合指數報３４６３，升１７點或升０﹒５１巴仙，深證成份指數報

１３９６３，升１５４點或升１﹒１２巴仙。兩市全日成交７３６７億人仔，按日增長近４巴仙

。



＊儲局繼續鴿科佬唔洗插；聯通好難撈硬食真糟糕＊



聯儲局講到明２０２３年之前都無意加息，科技佬短期內都唔洗擔心借錢成本會高咗啦，Ａ

ＴＭＸＪ齊齊跳起，ＱＱ（００７００）升近３巴仙，報６４０﹒５銀；美團（０３６９０）彈

近４巴仙，報３３７﹒４銀；小米（０１８１０）軟１格，報２６﹒２銀。阿里巴巴

（０９９８８）年活躍買家數遭美股併多多首度超越，但有分析話拼多多董事長黃崢辭職係暗示

阿里競爭會減弱，阿里收跳近５巴仙，報２３３﹒６銀；京東集團（０９６１８）升近１巴仙，

報３２１銀。快手（０１０２４）同業嗶哩嗶哩（Ｂ站）（０９６２６）今日起招股，亦跳近２

巴仙，報３１７﹒８銀。

花旗國聯邦通訊委員會話會啟動程序，決定係咪終止聯通（００７６２）一啲旗下公司喺花

旗國境內提供國內州際同國際電訊服務嘅授權，聯通平收，報４﹒６１銀。中電信

（００７２８）回Ａ初步計劃集資最多５４４億人仔，未來三年打算投資喺５Ｇ產業互聯網建設

、雲網融合新型信息基礎設施項目等，起哄升逾３巴仙，報２﹒７２銀。中移動（００９４１）

平收，報５３﹒６銀。



＊內需個別走日清績後嘔；舜宇最標青新秀麗唔驚＊



疫情受惠股日清食品（１４７５）公布，上年純利按年升兩成，末期息每股１４﹒０５仙同

樣多派兩成，碌低逾３巴仙，報６﹒３銀。康師傅（００３２２）無咗逾１巴仙，報１５﹒０４

銀。潤啤（００２９１）下個星期一出業績，軟近１巴仙，報６２﹒５銀。青啤（００１６８）

踼高６格，報７０﹒４０銀；百威亞太（０１８７６）跳高近２巴仙，報２４﹒４５銀。升咗三

日嘅飛鶴（０６１８６）收市後出業績，今日升近１巴仙，報２１﹒５５銀。

舜宇（０２３８２）上年純利４８﹒７２億人仔，按年多逾２２巴仙勝預期，績後獲多間大

行唱好兼升目標，主要理由係光學產品嘅毛利率提升，同埋將會接受蘋果鏡頭供應鏈嘅資格審核

，依家目標價區間喺１９３銀至２７３銀，舜宇急彈逾９巴仙，報１９５﹒８銀。新秀麗

（０１９１０）上年度盈轉虧近１３億美金，野村話佢有效控制成本，對今年恢復盈利有信心，

新秀麗鏟高逾５巴仙，報１７﹒０８銀。嘉里建設（００６８３）話會因為賣嘉里物流

（００６３６）股權而派特別息，抽高逾６巴仙，報２４﹒８５銀。長和系到長和

（００００１）同長實（０１１１３）今日收市後放榜，分別踼高逾１巴仙，報６２﹒９銀；跳

近３巴仙，報４７﹒０５銀。請請！



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