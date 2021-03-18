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18/03/2021 08:51

《真知灼見－溫灼培》聯儲局議息會剖析

　　《真知灼見》於今晨的議息會後，聯儲局如預期維持所有貨幣政策不變，息率保持於０％－
０﹒２５％水平。在其聲明中，聯儲局主席鮑威爾預期，強勁的美國經濟數字將會陸續出現，主
要受惠於拜登政府發放的現金支票及疫情逐步受控。對於經濟前景的估計，鮑威爾預期今年可有
６﹒５％增長，到２０２２年及２０２３年也可分別有３﹒３％及２﹒２％增長。若屬實，這將
遠高於美國的長期經濟增長水平１﹒８％。至於市場最關心的通脹問題，鮑威爾預期今年將有機
會大幅攀上２﹒４％，高於該局制定的２％目標。不過鮑威爾認為這只會是短暫現象，而不會改
變該局保持寬鬆貨幣政策直至經濟全面復甦的大方向。鮑威爾更揚言在２０２４年前，他預期聯
儲局也不會加息。他甚至認為現階段並非時候談論何時收緊聯儲局每月１，２００億美元買債金
額的時候。而於議息會後，根據《路透社》所作調查顯示，現市場估聯儲局最快也要到２０２３
年才有機會加息。
　
　　於今次鮑威爾的言論中，與過往的最大分別是他不單承認往後美國通脹將會攀升得較急，他
還預期有機會攀至２﹒４％的高水平。不過，鮑威爾卻明確告訴市場，就是通脹如此高企他也不
會改變現今寬鬆的貨幣政策環境。相信是此番話令市場安心，並使道指首次以破３３０００點收
市的原因。市場一直擔心到通脹問題，而過去聯儲局只謂就是通脹高於該局制定的２％目標，聯
儲局也不會加息，但就沒有明確給予市場一個實際答案，究竟通脹高到哪水平聯儲局仍然可忍受
。現在大家知是２﹒４％。由於從剛公布的美國２月核心１﹒３％年通脹率到２﹒４％聯儲局可
忍受水平仍有很大的空間，這使市場安心聯儲局的寬鬆貨幣政策將可維持相當長時間，並使投資
者有信心繼續把資金投放到資產市場去。
　
　　反觀美債息，因應聯儲局給予市場一個較高的通脹預期，使美債市場也要作出相繼反應。今
早（１８日）於亞洲市場所見美國１０年債息高企１﹒６６％。不過今次美債息升卻未能為美元
帶來支持。因美債息升本身也會抽高其他主要國家的債息率。相反，受惠於熾熱美股，市場對避
險美元失需求，今早所見美匯指數已回落到９１﹒３８指數點，而歐元則攀至靠近１﹒２０美元
。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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