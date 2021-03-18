【大國博弈】小米投資禁令暫緩，外媒：多家中企擬控告美政府

《經濟通通訊社１８日專訊》美國一聯邦法官上周五（１２日）裁定暫停針對小米集團

（０１８１０）的投資禁令。路透社引述消息稱，其他於美國前總統特朗普任內被列入禁止投資

黑名單的中企，亦考慮起訴美政府。

報道指，一眾列入相關名單的公司當中，海康威視、中芯國際（００９８１）

（滬：６８８９８１）和中海油（００８８３）均未有回應；而籮筐技術本月已起訴美政府，料

亦將尋求初步解禁。（ｈｌ）

