《保險睿見－謝佩蘭》自願醫保高端產品，獲頂尖醫療保障兼享扣稅

《保險睿見》健康是大眾最關注的問題，市民對優質醫療服務的需求亦日趨殷切。為回應市

場需求，有保險公司最近推出一項涵蓋全面的醫療保障，包括高達５０００萬港元終身保障限額

、無限次全數賠償住院或手術前後（指定時限內）的門診護理，以及全數賠償癌症治療等，為尋

求頂級醫療保障的市民提供多一個選擇。計劃同時為無索償的客戶提供高達１５％保費折扣，全

力鼓勵健康生活。此外，該計劃屬於政府認可自願醫保「靈活計劃」產品，客戶在獲得健康保障

的同時，亦可享扣稅優惠。



＊市場口碑良好，廣獲客戶信賴＊



政府的自願醫保計劃已推出接近兩年，目前坊間相關產品眾多，市民難免花多眼亂。其實挑

選保障產品，除了比較保障範圍及保費等，還要考慮公司的聲譽和服務口碑。值得一提的是，根

據一間國際調研和數據分析機構最近公布的調查結果，該保險公司是香港市民購買自願醫保計劃

的首選品牌，反映了該公司的自願醫保產品在市場上的口碑，以及客戶的信賴。



＊頂級醫療保障，具備市場優勢＊



除了良好的口碑，還要有具備市場優勢的優越保障，才能稱得上為頂級醫療保障。該計劃提

供高達５０００萬港元終身保障限額，而每年保障限額亦高達１０００萬港元，並且保證終身續

保。

自願醫保計劃雖然以保障市民住院及手術方面的需求為主，但考慮到住院及手術前後的門診

護理亦為治療過程的一個重要部分，計劃特別為住院或手術前後之指定時限內（每次住院或日間

手術前３０日內，每次出院或完成日間手術後９０日內）的門診護理，提供無限次全數賠償，為

治療過程提供更全面的保障。

此外，癌症亦是其中一個較受市民大眾關注的健康問題。為加強對癌症病患者的支援，計劃

全數賠償癌症手術以及非手術的放射性治療、化療、標靶治療、免疫治療、荷爾蒙治療和相關診

症、藥物及診斷檢查所須費用，讓癌症病患者可安心專注於康復療程。



＊高達１５％無索償折扣，全力鼓勵健康生活＊



為了鼓勵客戶保持健康生活，計劃特別設無索償折扣，最高可獲得上一個保單年度已繳總保

費之１５％。保費折扣分別為：連續３個保單年度沒有作出賠償，可享５％保費折扣；連續４個

保單年度沒有作出賠償，可享１０％保費折扣；而連續５個保單年度或以上沒有作出賠償，則可

享１５％保費折扣。持續實踐健康生活，便可持續享有保費折扣。



＊額外醫療服務：全球免找數醫療服務３及專屬個人支援＊



客戶更可透過該保險公司的全方位醫療服務平台，享有一系列的額外醫療服務，包括全球免

找數醫療服務，及「個人療程管理服務」等。客戶即使身處海外，包括亞洲、美國、加拿大和歐

洲，也能享用方便快捷的「出院免找數服務」，毋須為繳費及索償程序而操心。而「個人療程管

理服務」則透過全球醫療專家網絡，為有需要的客戶提供第三方獨立專業意見及持續支援，確保

客戶得到適切及有效的治療方案及支援，為客戶的康復之路提供專屬個人支援。



＊及時規劃保障，把握扣稅良機＊



在推廣期內，客戶成功投保，最高可獲５個半月保費回贈。而成為該保險公司健康計劃會員

的客戶，更即時可享首年保費９折優惠。

正值課稅年度將盡之際，大家要及時行動，把握稅務扣減良機＠，為自己及家人根據需要規

劃適切的健康保障，為「健康長久好生活」作好準備。

《友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理 謝佩蘭》

