美債息突抽穿１﹒７厘，港股仍飆３７１點收報２９４０５企廿天線

《經濟通通訊社１８日專訊》聯儲局向市場派定心丸，一如預期維持利率不變，維持規模買

債規模，並預期直至２０２３年都不加息，隔晚美股先跌後倒升，港股四連升，重上５０日線。

恆指高開２８３點，報２９３１７，重上５０天線（約２９２６４），投資者入市意欲增，

港股升幅隨即擴大，最多升５６２點，高見２９５９６，不單創兩周高位，更重上２０天線，之

後回順。不過美國十年期債息在亞洲時段突抽高，高見１﹒７４厘，納指期貨跌超１％，拖累港

股尾市升幅進一步收窄，最終恆指收報２９４０５，升３７１點或升１﹒２８％，主板成交增加

一成七至１７４５﹒６９億元。國企指數報１１４７０，升１１１點或升０﹒９８％。恆生科技

指數報８６７６，升１０２點或升１﹒１９％。

北水流入速度加快，今日淨流入４５﹒６９億元，較上日增加近５５％。

即月期指新報２９３５２，升３６１點，低水５４點。即月國指期貨報１１４５４，升

１２０點，低水１６點。即月科指期貨新報８６６０，升１１４點，低水３５點。

內地股市靠穩，上證綜合指數報３４６３，升１７點或升０﹒５１％；深證成份指數報

１３９６３，升１５４點或升１﹒１２％。兩市成交合計增至７３６７億元人民幣。

重磅股方面，金融股造好，匯控（００００５）升２﹒３％，報４６﹒８元；友邦

（０１２９９）升０﹒６７％，報９８﹒２５元。Ｂ站與百度即將來港上市，港交所

（００３８８）升３﹒３９％，報４７０元。中電信（００７２８）計劃發行不多於

１２０﹒９３億股Ａ股計，集資額５４４億元人民幣，升３﹒０３％，報２﹒７２元。



＊ＡＴＭ領漲，舜宇績佳飆逾９％＊



重磅科技股回勇，ＡＴＭ為升市火車頭，合力貢獻恆指近２００點升幅，阿里巴巴

（０９９８８）升４﹒９４％，報２３３﹒６元；騰訊（００７００）升２﹒５６％，報

６４０﹒５元，重上１００天線；美團（０３６９０）升３﹒６９％，報３３７﹒４元。不過小

米（０１８１０）連跌２日，軟０﹒１９％，報２６﹒２元。舜宇（０２３８２）去年多賺兩成

二，勝預期，股價升９﹒４５％，報１９５﹒８元，為表現最好藍籌及科指成分股。微盟

（０２０１３）去年盈轉虧，蝕１１﹒６億元人民幣，急插１７﹒９２％，報１８﹒１４元。

餐飲食品股大致造好，海底撈（０６８６２）抽高５﹒９７％，報５９﹒４５元；同系頤海

（０１５７９）漲２﹒７８％，報１０１﹒７元；九毛九（０９９２２）升１﹒９１％，報

２９﹒３５元；蒙牛（０２３１９）漲０﹒９８％，報４６﹒２元；旗下雅士利（０１２３０）

揚１﹒６９％，報０﹒６元。不過澳優乳業（０１７１７）遭大和降目標價和評級，股價應聲下

挫，跌６﹒０４％，報１１﹒２元。



＊新秀麗績後獲野村唱好，收漲逾半成＊



今日有多隻股份公布業績，嘉里建設（００６８３）績後升６﹒４２％，報２４﹒８５元。

嘉里建設去年少賺２２％，派末期息０﹒９５元。去年英國業務的溢利按年跌四成四的長建

（０１０３８）升１﹒４２％，報４６﹒５５元；華潤電力（００８３６）去年純利增１５％、

末期息增１７％，升１﹒２２％，報９﹒１３元；去年虧損約１２﹒７８億美元的新秀麗

（０１９１０）獲野村唱好，升５﹒４３％，報１７﹒０８元。至於日清（０１４７５）去年純

利３億元多賺兩成，收市仍挫３﹒３７％，報６﹒３元。

摩根士丹利即將推出３隻基金，讓投資者持有虛擬貨幣比特幣（Ｂｉｔｃｏｉｎ），推動比

特幣回升，比特幣概念股回勇。火幣（０１６１１）升２﹒７１％，報２０﹒８５元；美圖

（０１３５７）３﹒９億購加密貨幣，股價走高１０﹒３６％，報３﹒０９元；ＢＣ科技

（００８６３）升２﹒７２％，報１７﹒４元。（ｃａ）

