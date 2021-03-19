《缸邊麗評－熊麗萍》習主席開腔的啟示

《缸邊麗評》美國１０年期債息進一步上升至１﹒７厘以上，新經濟股再度受壓；短期除受

債息影響之外，內地有關平台經濟的消息不斷出現，強調要加快健全平台經濟法律法規，優化監

管框架。相關股份料仍繼續面對不明朗因素。

市場傳出監管機構可能要求騰訊（００７００）成立一間金融控股公司，將銀行、保險及支

付業務全部納入與銀行同級別的規管，處理方法料與螞蟻相近。集團旗下有微信支付、ＱＱ錢包

，亦有提供基金、證券等理財通業務，但相對於阿里巴巴（０９９８８）而言，騰訊在這方面的

業務規模較小，加上已有整頓螞蟻事件的先例，即使最終需作出業務調整，對其股價的影響，亦

不會出現如阿里巴巴的大幅震盪。



＊新經濟股的政策風險＊



國家主席習近平日前在主持中央財經委員會會議時，雖然亦有正面評價近年中國平台經濟的

發展，認為平台經濟在社會經濟發展的作用日益顯著；但亦用了更大篇幅批評平台經濟存在的不

規範問題，強調要加快健全平台經濟法律法規，優化監管框架。更值得大家注意的是習主席特別

關注的反壟斷監管及金融活動要全部納入金融監管。雖然相關股份近月已間歇性受上述消息影響

，但習主席的言論料預示相關部門將有更多具體政策出台；除了騰訊之外，與反壟斷相關的美團

（０３６９０）、阿里巴巴亦是政策主要針對的對象。而近期流行的「直播帶貨」平台，亦因為

陸續出現產品質量及銷售手法問題，相關股份面對的政策風險亦增加。



＊騰訊先看業績而後動＊



另一方面，新經濟股陸續公布業績，而騰訊將於下周三（２４日）公布業績，市場關注集團

改組的傳聞，集團２月「和平精英」和ＰＵＢＧ Ｍｏｂｉｌｅ在全球Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ和Ｇ

ｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ 吸金２﹒５億美元，重返全球手遊暢銷榜冠軍寶座。而「王者榮耀」以

２﹒１８億美元的收入位列榜單第二名，相較２０２０年２月增長５７％。騰訊股價由高位已調

整兩成，建議觀望業績，其他新經濟股仍然以審慎為佳，撈底只宜博反彈。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



＊筆者並沒有持有上述股份

