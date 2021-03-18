《鍾之日記》Ｂ站搶風頭，港所趁勢升

《鍾之日記》３月１８日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美聯儲決定維持利率及資產購買規模不變，符合市場預期。中美高層的阿拉斯加會晤今明舉

行，會晤前夕，雙方官員已隔空喊話，美方表示對會面不抱期待後，已經到達當地的中國駐美大

使崔天凱亦稱，自己對會晤沒有過高的期待和幻想，希望雙方帶著誠意來，帶著理解離開，更稱

在台灣、香港、新疆等問題上，中方沒有任何妥協退讓的餘地。

外媒引述消息指，中方官員打算在會上要求華府推翻特朗普政府的多項對華限制措施，又建

議中美重新安排定期會談，以及讓國家主席習近平和拜登，在今年４月的氣候變化會議期間，舉

行視像會談。在北京，中國外交部發言人趙立堅今日表示，在中美高層戰略對話期間，可以就任

何共同關心的議題交換意見，也包括高層互訪的議題，但他重申，美國試圖搞「麥克風外交」，

拉幫結派對華施壓的做法是枉費心機。



＊香江魚缸四連升＊



聯儲局向市場派定心丸，香江魚缸今日四連升，重上５０日線。恆指高開２８３點，最多升

５６２點，高見２９５９６，創兩周高位後回順。不過美國十年期債息在亞洲時段突抽高，高見

１﹒７４厘，納指期貨跌超１％，拖累港股尾市升幅收窄，最終恆指收報２９４０５，升３７１

點或升１﹒２８％，主板成交增加一成七至１７４５﹒６９億元。

滬深股市今日啟動喝酒吃藥行情，滬綜指全日悶升０﹒５１％，報３４６３﹒０７點，深成

指則升１﹒１２％。交投在今年低點稍微回升，兩市全日成交７３６７億元人民幣，按日增長

３﹒６％。



＊Ｂ站招股首日國際配售即達標，港交所心滿意足＊



內地主打青少年群體的影片及直播平台嗶哩嗶哩（Ｂ站）（０９６２６）將於今日起至２３

日（下周二）招股。集團將發行２５００萬股，公開發售部分只佔３％，剩餘９７％為國際配售

。今次招股最矚目為其超高的定價水平，Ｂ站沒有像百度一樣先行拆股，結果招股價上限高達

９８８元，不過一手只有２０股，一手入場費為１９９５９元，屬散戶可接受水平。以招股價上

限計算，Ｂ站集資額最多２４７億港元。

Ｂ站招股踴躍自然無懸念，據路透旗下ＩＦＲ引述知情人士表示，嗶哩嗶哩國際配售目前已

獲足額認購。

至於此前完成招股的百度（０９８８８）則公布，最終發售價均為每股２５２元，集資約

２３９﹒４億元，將於本月２３日在主板開始交易。

隨著中美關係逐漸交惡，新任美國總統拜登上場後仍未改善，美國聯邦通訊委員會更將以安

全風險為由，準備禁止中國聯通美業務授權。預料中概股回歸陸續有來，利好港交所

（００３８８），該股今日價升３﹒４％，報４７０元。



＊在美經營權面臨撤銷，聯通全日無升跌＊



中美高層會晤在即，但美國針對中資企業的措施未有停歇。美國聯邦通訊委員會宣布將啟動

程序，決定是否終止中國聯通（００７６２）美洲分公司、太平洋網絡有限公司及其全資子公司

ＣｏｍＮｅｔ（ＵＳＡ）在美國境內提供國內州際和國際電訊服務的授權。

中國聯通對此回應指，集團透過完全合法的子公司，已在美國市場營運接近２０年，期望該

會對公司行為進行徹底、公正及基於事實的檢視。事實上，早於２０１９年５月，委員會亦一致

投票拒絕給予中國移動（００９４１）在美國提供服務的授權。

消息未對聯通的股價構成大波動，該股全日無起跌。同業中移動（００９４１）亦無上落。

中電信（００７２８）上周公布業績同時公佈，計劃「回Ａ」上市。中電信昨日披露更多回

Ａ細節，指此次三大募投項目包括５Ｇ產業互聯網建設項目、雲網融合新型信息基礎設施項目、

科技創新研發項目，未來三年總投資規模合計１０２１億元人民幣，其中初步利用募集資金投資

額合計５４４億元人民幣。

若按照中電信本次新增發行Ａ股上限１２０﹒９３億股、募集資金５４４億元人幣計算，在

不考慮超額配售的情況下，本次中國電信Ａ股的發行價可能會設定為每股４﹒５元人幣左右。

回Ａ步伐提速，中電信今日收漲３％，報２﹒７２元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

