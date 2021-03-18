《投資心得－潘鐵珊》丘鈦（１４７８）產品結構優化戰略取得進展

《投資心得》丘鈦科技（０１４７８）截至去年６月３０日止的中期業績，錄得收益比

２０１９年同期大增７３﹒９％至８８億元人民幣，主要受益於集團推行多年的產品結構優化戰

略取得進展，而攝像頭模組的銷售單價亦有大幅提升所致。而歸屬集團股權持有人的期內溢利同

比升８５﹒５％至３﹒４億元人民幣。集團早前發盈喜，截至去年１２月３１日止年度的股東應

佔綜合溢利較２０１９年同期增長約四成至六成。



＊盈喜料年度盈利升四至六成＊



隨著各大手機廠商都希望加推更多新功能以達致差異化的競爭優勢，以期造出銷量上的突破

，帶動了智能手機技術的發展。值得留意的是集團推進智能視覺產品垂直鏈的整合，在鏡頭領域

，與聯營公司新鉅科技展開深度合作，在飛時測距模組鏡頭和其他高像素ＲＧＢ鏡頭領域加強交

流和資源整合，為新產品研發投入豐富資源，以鞏固其技術優勢。



＊現價買入，上望１６﹒５元＊



此外，作為集團長期目標的自動化生產的升級漸見成效，成本亦較得到控制。作為持續推進

集團增長的引擎，集團亦持續對新產品及新生產工藝作研發，其中方向包括具不同應用功能－－

例如汽車與ＩｏＴ領域－－及尺寸更小型化的多攝像頭模組產品、側鍵式指紋識別模組產品及光

學式屏下指紋識別模組產品等。５Ｇ作為新一代通信技術，其發展與應用令超高像素單攝像頭模

組、３Ｄ攝像頭模組、屏下指紋識別模組等高端產品的技術發展有更佳的應用，故看好集團前景

。可考慮於現價買入，上望１６﹒５０元，跌穿１２﹒５０元止蝕。

《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》

（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

