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即市新聞

18/03/2021 08:35

《駐滬專電》全國碳排放市場：交易中心在上海，註冊登記在武漢

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》全國碳排放權交易市場６月底前將上線，
據《上海證券報》報道，碳交易中心將落地上海，碳配額登記系統將設在湖北武漢。
　　無獨有偶，恆生電子（滬：６００５７０）官微昨日（１７日）也宣布，全國碳排放權交易
系統、註冊登記系統等均由恆生協助建設。其中，上海聯合產權交易所負責交易，湖北碳排放權
交易中心負責註冊登記。
　
＊上海聯交所牽頭組建全國碳市場交易中心＊
　
　　在上海組建的全國碳市場交易中心，由上海聯合產權交易所牽頭，其子公司上海環境能源交
易所（上海環交所）作為技術支持參與交易系統的承建。
　　人行上海總部副主任、上海分行行長金鵬輝日前在上海環交所調研時表示，作為全國碳市場
的交易中心，上海環交所升級為全國碳交易機構後，將承擔非常重要的功能。
　
＊首批２２２５家企業已辦碳排放市場開戶手續＊
　
　　此外，報道又指，歷時３年籌備，落戶湖北的全國碳交易註冊登記系統（中碳登）目前正在
為首批２２２５家履約企業辦理開戶手續。這些企業均為發電行業的重點排放單位。
　　知情人士稱，全國碳市場第一個履約周期將以電力企業為主，符合排放門檻標準的電力企業
都會納入，包括電力企業和一部分其他行業的自備電廠。未來將逐步擴大碳交易市場覆蓋範圍，
鋼鐵、水泥、化工、電解鋁、造紙等行業都將加快納入。

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