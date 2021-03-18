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即市新聞

18/03/2021 09:32

《思前想後－郭思治》港股動力續減退，任何技術突破訊號不能盡信

　　《思前想後》港股已處３月份之中旬，而直到目前一刻止計，本月大市之形態仍暫屬先高而
後低，恆指暫是由３日之高位２９９１２點跌至９日之低位２８３２６點，即月內之波幅暫為
１５８６點，值得留意的是，由於一個月之高低位是不該同時出現於５個交易日之內，故在本月
餘下之交易日，理論上該有更大之波幅點出現，即恆指如不能上破２９９１２點的話，則可能會
下試２８３２６點，談到此點，首先要留意當然是移動線方面之表現，以１６日之收市為
２９０２７點計，技術上已跌穿２０天線（２９５５１點）、５０天線（２９１９８點）及１０
天線（２９０４２點），即單從形態上看，該屬反覆欲試低位之格局，而所指的低位，暫該為本
月９日之低位２８３２６點及１月２９日之低位２８２５９點，此兩個低位於小圖上頗有小雙底
之感，只是技術上不能確認。

＊港股反覆欲試低位之格局＊

　　惟大市之形態雖偏弱，但由於恆指目前距１０天線（２９０４２點）及５０天線
（２９１９８點）頗近，故只要市勢略作後抽，技術上已可出現重越之訊號，但在動力持續減退
下，任何技術上之突破訊號均不能盡信，翻查過去３周之資料看，大市在上升時之成交金額多見
退縮，反之，大市在下跌時之交投卻較為暢旺，即是說，升市時資金之入市態度較保守，反之，
跌市時沽壓卻頗為主動。
　　智欣集團（０２１８７）為廈門市最大的預拌混凝土製造及供應商。據行業報告，於２０１
９年，集團旗下預製混凝土構件的產量分別佔福建省及廈門市的市場份額約１５﹒４％及８８﹒
８％，預拌混凝土的產量則佔廈門市市場份額約７﹒２％。另財務數據顯示，２０１７年至２０
１９年間，智欣集團總收入分別為４億元、５﹒１１億元及５﹒９１億元人民幣，複合年增長為
１３﹒９４％，同期錄得的淨利潤分別為１２２４萬元、２７３７萬元及４１８２﹒２萬元人民
幣，復合年增長率為５０﹒６２％。

＊智欣貨源或歸邊，利股價推升＊

　　智欣集團朝招股獲基石投資者支持，個人投資者是王苗，乃美團王與他爹，另機構投資者為
特納斯公司，乃屬三一重工旗下，兩者在業內均有豐富經驗，能成為基石投資者乃對集團有信心
。智欣集團於３月１６日至１９日公開招股，總發行１﹒８７億股，其中９０％為配售，１０％
為公開發售，招股價為１﹒５０元，每手８０００股，即市值約為１１﹒２２億元，市盈率約
２４﹒１２倍。踏入２０２１年，國內該有龐大基建逐步啟動，對混凝土的需求該不少。另外，
智欣集團招股價是固定的，似已有某種部署，入場費亦高達１２１２０﹒９２港元，在小市值股
份中該少見。或者上市後之流量可能歸邊，有利股價推升。《香港股票分析師協會副主席　郭思
治》（本欄逢周四刊出）

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