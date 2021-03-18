【大國博弈】中美高層對話今起舉行，崔天凱：冀雙方帶著理解離開

《經濟通通訊社１８日專訊》中美高層戰略對話１８日－１９日在阿拉斯加安克雷奇舉行，

已經抵達安克雷奇的中國駐美大使崔天凱接受內媒訪問時指，這是美國總統拜登上任以來，中美

雙方高層首次面對面溝通，中方並不指望一次對話能解決所有問題，並沒有過高的期待和幻想，

希望會談能夠成為一個開端，希望雙方帶著誠意來，帶著理解離開。

崔天凱強調，美國與其他國家發展雙邊關係的活動，不要以第三國為目標，不應損害第三方

利益。美國如果想借此取得談判優勢，並沒有太大必要，亦沒有太大作用。

對於美方宣稱將在對話中談及台灣、涉疆、涉港及人權等話題，崔天凱指，這幾個問題都涉

及到中國的主權、領土完整、國家統一。在這些核心利益上，中方沒有任何妥協退讓的餘地。如

果認為單方面或者找幾個國家向中方施壓，中方就會妥協、讓步，這種態度只會將對話引向死胡

同。

而對於美國國務院在中美會談前宣布，對２４名削弱香港自治的中國和香港官員進行制裁，

崔天凱說，美方做這種損害中方主權、損害雙邊關系的事情也不是第一次。中方會在這次會談中

清楚地表達立場，不會為了營造某種所謂的「氛圍」在這些問題上做出妥協和讓步。



＊美媒：中國將要求撤限制措施，建議習近平和拜登定期會談＊



此外，《華爾街日報》引述消息指，中方官員打算在會上要求華府推翻特朗普政府的多項對

華政策，包括針對華為和中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）等企業的銷售限制，針

對中共黨員、中國學生和官媒記者的簽證限制，以及下令關閉中國駐休斯敦總領事館等決定。消

息人士指，若果美方撤銷這些政策，中國亦會取消早前實施的反制措施。

報道又指，中國官員會建議中美重新安排定期會談，以及讓國家主席習近平和拜登，在今年

４月的氣候變化會議期間，舉行視像會談。中國官員亦打算建議兩國建立「疫苗護照」制度，以

推動兩國的旅遊交往。（ａｃ）

