  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/03/2021 14:22

【大灣區】滴滴與廣州花都簽署合作協議，推動自動駕駛研發應用

　　《經濟通通訊社１８日專訊》滴滴自動駕駛公司近日與廣州市花都區，就汽車智能網聯產業
重點項目簽署合作協議。雙方將在智能網聯汽車領域開展合作。
　　滴滴自動駕駛將推動自動駕駛技術研發、無人化測試、商業化運營在廣州花都落地發展。公
司也將藉助滴滴在出行領域積累的技術及運營經驗，促進當地汽車產業向智能化、共享化快速轉
型升級。（ａｃ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話18/03/2021
【儲局放鴿】美聯儲維持鴿派　股市匯市影響大解構
開市Good Morning18/03/2021
林家亨：微盟20元以下分段吸納
板塊分析18/03/2021
PC龍頭穩固手機漸改善　聯想集團轉型見成效
剖析天下18/03/2021
車用晶片荒　無阻德國經濟前景
財經熱話17/03/2021
【B站上市】嗶哩嗶哩招股　入場費19959元　
中國故事17/03/2021
《神州經脈》中國就美日聲明提交涉　滬綜指微跌　外資連七日進場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金