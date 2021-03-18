【大灣區】滴滴與廣州花都簽署合作協議，推動自動駕駛研發應用

《經濟通通訊社１８日專訊》滴滴自動駕駛公司近日與廣州市花都區，就汽車智能網聯產業
重點項目簽署合作協議。雙方將在智能網聯汽車領域開展合作。
滴滴自動駕駛將推動自動駕駛技術研發、無人化測試、商業化運營在廣州花都落地發展。公
司也將藉助滴滴在出行領域積累的技術及運營經驗，促進當地汽車產業向智能化、共享化快速轉
型升級。（ａｃ）
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