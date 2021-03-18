《輪證高清－孫明哲》比較引伸波幅敏感度，挑選更跟行產品

《輪證高清》窩輪受歡迎的主因是能以小博大，提供槓桿效應，倍大股價升幅。但世上無免

費午餐，投資者享受槓桿效應時也需面對波幅風險。因此在選擇窩輪時要留意產品條款，留意更

多數據及了解產品的特性及風險，避免揀中「唔跟行」的產品。要注意的條款除了一直在本欄提

到的槓桿及街貨量之外，還需留意產品的對沖值及引伸波幅敏感度，今期會著重討論對沖值及引

伸波幅敏感度的運作及取得相關數據的方法。

對沖值是量度正股股價變化對輪價的影響，對沖值越高，輪價越能反映正股價格的變動，一

般來說，價內證的對沖值較高，價外證則較低。引伸波幅敏感度反映引伸波幅變化對輪價的影響

，一般以引伸波幅１個波幅點變動令輪價變動多少百份比來表達，這樣會比較容易在窩輪之間作

出比較。投資者希望找到較跟正股走的產品不能只單看槓桿，而是需要留意這兩個數據。

以兩隻騰訊認購證為例，貼價騰訊購Ａ，行使價６８６﹒３８元，５月到期，實際槓桿

９﹒８倍；價外騰訊購Ｂ，行使價９０９﹒３８元，６月到期，實際槓桿１０﹒５倍，兩隻騰訊

購的槓桿相差不大，但一隻是貼價，一隻是深入價外，再細看其對沖值及引伸波幅敏感度，貼價

購Ａ對沖值３１﹒７％，引伸波幅敏感度４﹒８％，價外購Ｂ對沖值６﹒７％，引伸波幅敏感度

１０﹒６％。貼價證明顯對沖值較高且引伸波幅敏感度較低，當引伸波幅下跌１個波幅點，價外

購Ｂ理論價將下跌１０﹒６％，同時低對沖值代表正股需要更大升幅才能抵銷波幅下跌的影響，

因此較容易出現不跟正股走的情況。

相反，低波幅敏感度的貼價證Ａ受引伸波幅影響較輕微，同樣下跌１個波幅點，貼價購Ａ理

論價只下跌４﹒８％，即波幅風險較低，其價格較能緊貼價正股價變化。

《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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