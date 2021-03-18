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即市新聞

18/03/2021 10:34

《輪證高清－孫明哲》比較引伸波幅敏感度，挑選更跟行產品

　　《輪證高清》窩輪受歡迎的主因是能以小博大，提供槓桿效應，倍大股價升幅。但世上無免
費午餐，投資者享受槓桿效應時也需面對波幅風險。因此在選擇窩輪時要留意產品條款，留意更
多數據及了解產品的特性及風險，避免揀中「唔跟行」的產品。要注意的條款除了一直在本欄提
到的槓桿及街貨量之外，還需留意產品的對沖值及引伸波幅敏感度，今期會著重討論對沖值及引
伸波幅敏感度的運作及取得相關數據的方法。
　　對沖值是量度正股股價變化對輪價的影響，對沖值越高，輪價越能反映正股價格的變動，一
般來說，價內證的對沖值較高，價外證則較低。引伸波幅敏感度反映引伸波幅變化對輪價的影響
，一般以引伸波幅１個波幅點變動令輪價變動多少百份比來表達，這樣會比較容易在窩輪之間作
出比較。投資者希望找到較跟正股走的產品不能只單看槓桿，而是需要留意這兩個數據。
　　以兩隻騰訊認購證為例，貼價騰訊購Ａ，行使價６８６﹒３８元，５月到期，實際槓桿
９﹒８倍；價外騰訊購Ｂ，行使價９０９﹒３８元，６月到期，實際槓桿１０﹒５倍，兩隻騰訊
購的槓桿相差不大，但一隻是貼價，一隻是深入價外，再細看其對沖值及引伸波幅敏感度，貼價
購Ａ對沖值３１﹒７％，引伸波幅敏感度４﹒８％，價外購Ｂ對沖值６﹒７％，引伸波幅敏感度
１０﹒６％。貼價證明顯對沖值較高且引伸波幅敏感度較低，當引伸波幅下跌１個波幅點，價外
購Ｂ理論價將下跌１０﹒６％，同時低對沖值代表正股需要更大升幅才能抵銷波幅下跌的影響，
因此較容易出現不跟正股走的情況。
　　相反，低波幅敏感度的貼價證Ａ受引伸波幅影響較輕微，同樣下跌１個波幅點，貼價購Ａ理
論價只下跌４﹒８％，即波幅風險較低，其價格較能緊貼價正股價變化。
《高盛董事總經理　孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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