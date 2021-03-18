【聚焦人幣】Ｓｗｉｆｔ：２月人民幣國際支付份額維持全球第五

《經濟通通訊社１８日專訊》環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）發布數據顯示，中國２

月Ｓｗｉｆｔ人民幣在全球支付中佔比２﹒２％，前值２﹒４２％。在基於金額統計的全球支付

貨幣排名中，人民幣全球支付排名維持全球第五位。

從比例來看，人民幣全球支付佔比由今年１月的２﹒４２％降至２月的２﹒２％；從金額來

看，２月人民幣支付金額較１月減少了１３％，同期全球所有貨幣支付金額總體減少了

４﹒２２％。（ｊｔ）

