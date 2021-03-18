【國債入富】富時羅素本月３０日確認是否納國債，料權重５﹒２％

《經濟通通訊社１８日專訊》富時羅素透露，將於３月２９日歐美市場收市後（北京時間３

月３０日凌晨６時左右），確認是否進一步納入中國國債。市場認為，富時世界國債指數

（ＷＧＢＩ）將在今年成為最後一個納入中國債市的全球三大主流債券指數，預期２０２１年

１０月開始實施納入，並將在１２個月內完成。

渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔等稍早發布的報告稱，預計富時羅素本次確認將中國國債納

入其旗艦產品富時世界國債指數（ＷＧＢＩ）的權重為５﹒２％。指數的納入將進一步促進外資

流入中國債市，並支持人民幣匯率。預計今年１０月起被納入ＷＧＢＩ指數後的一年內，中國國

債將獲１３００億至１５６０億美元的被動資金流入。



＊料國際投資者國債淨購買量佔比今年升至三成＊



渣打同時預計，到２０２１年，外資對中國國債的淨購買量將從２０２０年的５７１０億元

人民幣上升到８４００億元人民幣（假設外資流入總額的６０％投在中國國債中），這將佔

２０２１年國債淨發行總量的３１％，高於２０２０年的１４％和２０１５－２０１９年的均值

１６％。

因此，到２０２１年底，外資對中國國債的持有比例可能從２０２０年底的９﹒１％上升到

１１﹒５％－１２％（分母也包括個人投資者持有的國債）。２０２１年，國際投資者很可能成

為中國國債的第二大買家，僅次於中國商業銀行。（ｗｌ）

