《股林淘金－林家亨》新經濟股反彈過分，智欣建材上市值吼

《股林淘金》美股昨日（１７日）開市，因為市場等待美聯儲的議息結果，加上美國十年期

債券再度拉升，升至１﹒６５３％，反映市場認為經濟復甦速度良好，同時側面反映未來短期通

脹率會提升，市場預計美國通漲率會在今年升至２﹒４％才逐步回落至２％的平均水平。並且會

議後講話，鮑威爾暗示了２０２３年底前加息機會渺茫。所以預計短期債息並不會下降，新經濟

股將會較為波動。投資者可以考慮投資舊經濟股，尤其建材股將會步入旺季，近日廈門市最大的

混凝土製造商及供應商智欣集團（０２１８７）將會開始上市。



智欣集團主要向建築公司供應用於樓宇及建築項目的產品。憑藉與建築公司就基礎設施、住

宅、商業及工業以及市政等各類樓宇及建築項目合作已逾１３年的經驗，智欣集團已在福建省建

築行業建立良好聲譽。２０１９年，智欣集團的預拌混凝土的產量佔廈門市市場份額約７﹒２％

。於同年，智欣集團以約１０３４０００立方米的產量計於中國商品預拌混凝土市場佔據約

０﹒０４％的市場分額。於２０１９年，福建省及廈門市的預製混凝土構件市場規模以總產量計

分別佔中國整體市場３﹒０％及０﹒５％，以銷售價值計則佔３﹒６％及０﹒５％。２０１９年

的收益為５９０７９７人民幣千元，較去年同期上升了１５％。期內溢利亦提高了超過

５０％，可以見到未來的盈利能力將會大大提升。投資者可以考慮以現金小注認購，或上市後再

吼低增持，捕獲接下來第二季的建材業旺季的升浪。宜設止蝕價８％，一旦跌穿宜離場！

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者並無持有上述股份

