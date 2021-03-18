《全球視野－胡一帆》中國經濟：第一季持續復甦

《全球視野》２月，中國股市先是創了新高，隨後由於美國國債收益率飆升而大幅回檔。若

以美元計，當月海外中國股（ＭＳＣＩ中國指數）和境內股市（滬深３００指數）均下跌１％。

中資美元債券也經歷了動盪的一個月，高收益債（＋０﹒４％）較投資級債（－０﹒４％）表現

略好。２月份人民幣兌美元下滑０﹒７％，這是人民幣連續上漲８個月後首次走跌。

儘管市場走勢震盪，我們依然維持對中國資產的正面看法。但依然認為，中國增長股已變得

更具吸引力。總體而言，我們認為今年中國股市還有低雙位數上行空間。

對於債券，下調全年投資級債券的回報預期至０﹒５％－１﹒５％（此前預測為１％－２％

），對高收益房企債券轉為防禦立場。

對於人民幣，下調人民幣兌美元升幅預測，所有期限的美元╱人民幣預測值均從６﹒２調至

６﹒３５。關於直接做多人民幣或賣出美元╱人民幣上行風險的觀點沒有變化。



全國人大會議重申政策的延續性，不會急轉彎，貨幣政策將保持靈活審慎。我們預計中國央

行將保持流動性合理充裕，並會根據實際經濟需要而微調政策。



＊２０２１年ＧＤＰ增速可望超出目標＊



全國人大會議上公布了２０２１年ＧＤＰ增長目標為「６％以上」，而２０２０年未制定增

長目標。中央政府旨在讓Ｍ２貨幣供應與信貸增速與名義ＧＤＰ增速相匹配，而２０２０年則大

幅超過名義ＧＤＰ增速。我們預計，隨著政策正常化，２０２１年信貸同比增速將從２０２０年

的１３﹒３％有所放緩，但將會保持在１１％的相對較高水準。今年的人大會上強調了政策的延

續性，不會急轉彎，貨幣政策將保持靈活審慎。預計中國央行將保持流性合理充裕，並將根據經

濟發展形勢適當進行微調。

我們認為，政策利率將基本保持不變，如果經濟增長持續強勁，下半年利率或有溫和上行壓

力。財政政策可望保持積極，今年的財政赤字目標佔ＧＤＰ比重定在３﹒２％，較２０２０年的

至少３﹒６％僅略下降。地方政府債券發行額度定在４﹒４７兆人民幣（２０２０年為４﹒７３

兆），其中包括８２００億一般債券（２０２０年為９８００億）、３﹒６５兆專項債券

（２０２０年為３﹒７５兆），發行額度目標位於市場預期區間高端。資金重點支援的領域包括

城鎮化２﹒０、智慧基礎設施、社區改造等。



＊側重綠色經濟與科技板塊＊



人大會開幕以來，中國已公布多項發展目標，例如２０２１至２０２５年期間，每年研發支

出將增長７％，基礎研究預算也將提高，旨在到２０２５年底建成現代化產業體系。多個行業將

獲得政策的大力支持，例如５Ｇ、物聯網、雲計算、智慧基礎設施、高端製造業以及數字經濟等

。中短期內，我們認為隨著後疫情時代經濟重新開放，製造業活動逐步回暖，將拉動材料需求持

續增長。

習近平主席在去年提出中國將在２０３０年前達到碳排放峰值，到２０６０年前實現碳中和

的承諾，今年兩會提出了一系列相關具體目標，包括到２０３０年，單位ＧＤＰ能源消耗下降１

３﹒５％，二氧化碳排放量減少１８％等。我們認為這為綠色經濟行業帶來利好，包括可再生能

源、電動汽車及其供應鏈（例如電池和充電樁）等。

《瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管 胡一帆》

