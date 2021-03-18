【中概焦點】創辦人黃崢辭任董事長交棒陳磊，拼多多收挫逾７％

《經濟通通訊社１８日專訊》新晉網購平台龍頭拼多多周三（１７日）在公布財報的同時，

突然宣布創辦人黃崢辭任董事長，由聯合創始人、現任ＣＥＯ陳磊接棒。消息震驚市場，拼多多

當日在美收挫７﹒１％，報１４９﹒４６美元，為一周收市新低。

黃崢在致股東信中宣布董事會已批准其辭任董事長，亦不再於公司擔任管理職位，其

１：１０的超級投票權將失效，名下股份的投票權將委托拼多多董事會以投票的方式來進行決策

。聯想到阿里集團（０９９８８）近月所遭受的一連串監管措施，黃崢辭職或引發投資人對中國

科企巨頭的擔憂，不過黃崢在信中明確承諾，未來３年內不會出售名下拼多多股票。

事實上黃崢離開拼多多管理層早有苗頭，他於去年７月辭去ＣＥＯ一職，交棒予陳磊。黃崢

在信中提到，本來計劃用一年時間才完成董事長交接，提前交棒是因為行業競爭出現異化現象，

及外部環境變化加速了公司內部業務和管理的迭代。

拼多多獲不少大行看好，被認為有望挑戰阿里的網購王國，但黃崢卻在這個時間點選擇急流

勇退，黃崢稱是為了鍛煉新一代的領導者、管理者，「是時候逐步讓更多的後浪起來塑造屬於他

們的拼多多了」。黃崢表示，他辭職後將專注於食品科學和生命科學領域，為十年後的拼多多探

索新空間，或暗示拼多多將進軍農業領域。

福布斯實時富豪榜顯示，年僅４１歲的黃崢財富淨值達到５２７億美元，全球排第２４，早

已實現財務自由。黃崢的師父、步步高（深：００２２５１）創辦人段永平也是在４０歲退隱江

湖移居美國，有網民笑稱段永平果然是黃崢的人生導師。



＊拼多多第四季收入倍增，活躍買家規模首勝阿里＊



拼多多同日發布去年第四季及全年財報，第四季收入按年大增接近１﹒４６倍至

２６５﹒４７億元人民幣，但由於營銷開支按年大增５８﹒６６％至１４７﹒１２億元人幣，期

內仍未轉虧為盈，第四季虧損１３﹒７６億元人幣，按年縮窄超過２１﹒４２％。

業績最大亮點，在於截至２０２０年底，平台年活躍買家數達到７﹒８８億，按年同比增長

３５％，高於阿里的７﹒７９億，是首次超越阿里。

