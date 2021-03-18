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18/03/2021 17:53

【債務風險】紫光集團再有２５億元人幣債券違約

　　《經濟通通訊社１８日專訊》紫光集團有限公司今日在深交所私募債平台上公告，因流動資
金緊張，截至兌付日，公司未能籌集到償付資金，「１８紫光ＰＰＮ００１」不能按期足額償付
，已構成實質性違約。公告稱，公司將繼續通過多途徑努力籌措本期債券本息，與有關各方協商
妥善的債務解決辦法，努力達成和解方案。
　　該筆債券發行額２５億元人民幣，為三年期，票面利率６﹒２％。（ｗｌ）

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