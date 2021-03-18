【ＦＯＣＵＳ】「鴿調重彈」渡激流，「不怕通脹」天曉得

【ＦＯＣＵＳ】薑是老的辣ｏｒ投機太瘋狂？恐慌指數（ＶＩＸ）錄得史上新高８２﹒６９

一周年之際，聯儲主席鮑叔周四（１８日）幾乎以一曲「鴿調重彈」，輕易馴服躁動不安的市場

－－道指首次攻破３３０００點、比特幣再攀上５９０００美元、恐慌指數回歸疫下最低值拖累

美元走低。不過，十年期美債息率最新高見１﹒７１７％。



＊ＱＥ不縮水，重申續零息至２０２３年＊



被稱為「最具挑戰的」聯儲３月議息會議今日凌晨結束，幾乎是同一「鴿調」：ＱＥ不縮水

－－繼續每月至少買債１２００美元，且在經濟出現「實質」進展前不會縮減規模；復甦超預期

－－大幅上調美國今年ＧＤＰ增長預測由４﹒２％至６﹒５％，降低年底失業率預測由５％至

４﹒５％；通脹不足懼－－今年晚些時候或急升至２﹒４％，但可能僅是短暫

（ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ）現象；加息慎又慎－－最新點陣圖預期，直至２０２３年都無影。

儘管聽起來無甚新意，甚至預期聯儲將出手壓低債息的市場再次「食白果」，但最大潛台詞

「聯儲看不到、亦不擔心通脹」，刺激道指、比特幣、ＡＴＭＸＪ集體亢奮，或意味鮑叔已成功

渡過遍布暗湧的激流。



＊市場亢奮，鮑叔列醫護外「第五」英雄＊



而隨著恐慌指數從去年３月１８日的史上新高８２﹒６９，回歸至１９﹒２３的均值低位，

甚至有人將他喻為名列護士、醫生、消防員、退伍軍人後的花旗國「第五大」英雄。

但現實會否如聯儲的劇本進行？別忘了，鮑叔坦言，有關預測的不確定性很高

（Ｕｎｃｅｒｔａｉｎｔｙ ａｂｏｕｔ ｆｏｒｅｃａｓｔｓ ｉｓ ｖｅｒｙ

ｈｉｇｈ），甚至稱點陣圖並不意味著承諾；好事者就翻出他２０１９年在美國失業率處於半世

紀低點卻減息三次的紀錄，直言其「不可信」。



＊產出消費缺口大，「一次過」漲價存疑＊



此外，另一懸而未解的是，將於本月底到期的ＳＬＲ（補充槓桿率）豁免安排會否延長，鮑

叔僅指將於未來數日公布詳情。所謂ＳＬＲ是指聯儲對金融機構的一種資本充足率指標，一旦豁

免機構在計算ＳＬＲ時可排除美債的做法不獲延期，恐意味８家系統性重要銀行將被逼減持美債

及推高債息，而在隔夜回落至１﹒６３％水平後，十年期美債今突破１﹒７１％，富國銀行預期

其在「幾周後」達到１﹒７５％，「年中」突破２％。

值得一提的是，巴西央行最新祭出近６年來首次加息，且幅度高達７５點子至２﹒７５％，

背後是商品大國貿易順差驟減、物價飛升。

而在美國，一邊是手握鉅額儲蓄（１月底達３﹒９萬億美元）、摩拳擦掌報復性消費的國民

，另一邊是２月工業生產出人意料按月下跌及貨物貿易逆差創紀錄，當消費井噴遭遇生產不足，

價格上漲是否鮑叔口中「ｏｎｅ ｔｉｍｅ ｓｏｒｔ ｏｆ ｂｕｌｇｅ」，對美貿易順差激

增的中國，人民幣料是大贏家。

