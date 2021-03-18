《法證攻防－林恩》市場靜候騰訊小米、快手美團等下周公布業績

《法證攻防》市場聚焦本周舉行的美聯儲貨幣政策會議。本次會議美聯儲除了公布利率決議

和貨幣政策聲明外，還會更新經濟預測以及未來貨幣政策的點陣圖。隨著美國疫苗接種進度良好

，經濟顯現復甦跡象，市場關注美聯儲是否會在本次會議上調未來的通脹預期以及是否會在長時

間內保持量化寬鬆的政策。目前美國１０年期國債孳息率反復挑戰１﹒６厘水平。港股市場方面

，隨著高估值股份大幅調整及舊經濟板塊低位回升，新舊經濟股份吸引力差異逐漸減少。恆指暫

於兩萬九水平好淡爭持，本周頭三日大市成交金額都不過２０００億元，周三全日更只錄得１４

８７億元。

市場靜候港股公布業績，以及第二上市的百度（０９８８８）預期下周二（２３日）掛牌上

市。內地短視頻平台快手（０１０２４）將於同日公布上市後第一份成績表。騰訊

（００７００）和小米（０１８１０）預計將於下周三（２４日）公布２０２０年全年業績。騰

訊熱門遊戲如《王者榮耀》和《和平精英》在春節期間穩居暢銷榜前十。在上月公布的２０２１

年進口網絡遊戲審批信息中，騰訊的《英雄聯盟手遊》獲得版號。但近日投資者亦關注內地反壟

斷政策對騰訊潛在影響。同時，騰訊亦大力發展在微信內的短視頻功能「視頻號」，利用微信本

身的高滲透率和強社交關係，與抖音和快手形成流量競爭。小米上周二（９日）至本周二（１０

日）共錄得約７１億元港股通北水資金淨流入，股價低位反彈超過２５％。另外，美團

（０３６９０）則計劃於下周五公布上年業績，股價高位回落跌至約３００元關口喘穩，暫於

１００天線水平上落。

３月港股業績期，欲了解業績公布日期可瀏覽法國巴黎銀行網站：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｂｎｐｐｗａｒｒａｎｔ﹒ｃｏｍ╱ｔｃ╱ｍａｒｋｅｔ╱ｒｅｓｕ

ｌｔ－ａｎｎｏｕｎｃｅｍｅｎｔ

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》

