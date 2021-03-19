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即市新聞

19/03/2021 16:12

《陸言堂－陳永陸》料季結後股市波動減，傳統股份可望跑出

　　《陸言堂》聯儲局議息結果，原本令市場放心，因為可能到明年底亦不會加息，同時量寬的
規模持續，甚至ＳＬＲ亦會續期，所以在一片利好因素下，周三晚（１７日）美股在聯儲局會議
後，顯著上升。可是升勢未能延續至昨晚（１８日），尤其是科技股的沽壓持續，同時美國國債
孳息亦繼續上升，都影響了市場的氣氛。
　
　　其實市場的流動性絕對可以在聯儲局等主要央行的政策支持下，繼續維持，為何市場仍然出
現如此大的波動？其實如果細心留意，道指的表現其實不差，反映出傳統股份仍然可以受惠於經
濟復甦的因素，只是新經濟股的估值，仍然令大多數人感到不安，所以換馬的行動仍然持續，因
而令道指不斷在納指調整的情況下，仍然可以創出新高，同時納指的調整似乎亦難在短期內完結

　
　　而且，債息下跌的某個原因，乃是投資者正在拋售債券，而拋售的原因亦可以是看好經濟前
景，覺得持有債券並非一個合適的投資策略，因此雖然債息上升，會影響部分企業的借貸成本，
甚至影響息率的走勢，又或者會導致金融市場出現短期的震盪，但從某個角度去看，亦反映出市
場根本不覺得過於保守的投資策略是正確，所以相信在季結完成後，股市的波動會減少，同時傳
統股份可望成為大市上升的火車頭。
　
＊建滔雙雄同是疫情受惠股＊
　
　　個別股份可以留意建滔集團（００１４８）及建滔積層板（０１８８８），其中建滔集團早
前發盈喜，預計２０２０年度純利將較２０１９年度增長超過３５％，主要由於覆銅面板及印刷
線路板部門的產品銷售單價及毛利率於下半年增長，以及住宅物業銷售錄得之純利亦顯著上升有
關。
　
　　事實上，建滔集團持有超過７０％股權的建滔積層板，其去年下半年產品平均價上升超過
３０％，並預期１１至１２月份的月度利潤超過３億元，估計１１月至１月份的月度利潤，已超
過集團於２０１７年高峰期之月均利潤，可見建滔積層板之業績表現，亦十分理想，並可望推動
建滔集團的盈利表現。
　
　　而無論建滔集團或建滔積層板，其實都是疫情受惠股，因為視像會議、線上學習、遊戲及電
商等產品及服務在疫情期間的需求均顯著增加，這些因素都會對集團利潤有推動作用。雖然兩者
的股價近日強勢的表現，都反映了部分業績的利好因素，可是在２０２１年的預期市盈率只有個
位數字及１５倍水平，加上建滔積層板的股息率超過１０％，都十分吸引，值得現價買入。
《獨立股評人　陳永陸》

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