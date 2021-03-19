《陸言堂－陳永陸》料季結後股市波動減，傳統股份可望跑出

《陸言堂》聯儲局議息結果，原本令市場放心，因為可能到明年底亦不會加息，同時量寬的

規模持續，甚至ＳＬＲ亦會續期，所以在一片利好因素下，周三晚（１７日）美股在聯儲局會議

後，顯著上升。可是升勢未能延續至昨晚（１８日），尤其是科技股的沽壓持續，同時美國國債

孳息亦繼續上升，都影響了市場的氣氛。



其實市場的流動性絕對可以在聯儲局等主要央行的政策支持下，繼續維持，為何市場仍然出

現如此大的波動？其實如果細心留意，道指的表現其實不差，反映出傳統股份仍然可以受惠於經

濟復甦的因素，只是新經濟股的估值，仍然令大多數人感到不安，所以換馬的行動仍然持續，因

而令道指不斷在納指調整的情況下，仍然可以創出新高，同時納指的調整似乎亦難在短期內完結

。



而且，債息下跌的某個原因，乃是投資者正在拋售債券，而拋售的原因亦可以是看好經濟前

景，覺得持有債券並非一個合適的投資策略，因此雖然債息上升，會影響部分企業的借貸成本，

甚至影響息率的走勢，又或者會導致金融市場出現短期的震盪，但從某個角度去看，亦反映出市

場根本不覺得過於保守的投資策略是正確，所以相信在季結完成後，股市的波動會減少，同時傳

統股份可望成為大市上升的火車頭。



＊建滔雙雄同是疫情受惠股＊



個別股份可以留意建滔集團（００１４８）及建滔積層板（０１８８８），其中建滔集團早

前發盈喜，預計２０２０年度純利將較２０１９年度增長超過３５％，主要由於覆銅面板及印刷

線路板部門的產品銷售單價及毛利率於下半年增長，以及住宅物業銷售錄得之純利亦顯著上升有

關。



事實上，建滔集團持有超過７０％股權的建滔積層板，其去年下半年產品平均價上升超過

３０％，並預期１１至１２月份的月度利潤超過３億元，估計１１月至１月份的月度利潤，已超

過集團於２０１７年高峰期之月均利潤，可見建滔積層板之業績表現，亦十分理想，並可望推動

建滔集團的盈利表現。



而無論建滔集團或建滔積層板，其實都是疫情受惠股，因為視像會議、線上學習、遊戲及電

商等產品及服務在疫情期間的需求均顯著增加，這些因素都會對集團利潤有推動作用。雖然兩者

的股價近日強勢的表現，都反映了部分業績的利好因素，可是在２０２１年的預期市盈率只有個

位數字及１５倍水平，加上建滔積層板的股息率超過１０％，都十分吸引，值得現價買入。

《獨立股評人 陳永陸》

