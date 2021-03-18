  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/03/2021 08:41

《豪匯有期－陳健豪》歐元受壓可中線收集

　　《豪匯有期》執筆時未知道美國聯儲局議息會結果，但美國十年債息收報１﹒６１８％。雖
然聯儲局議息會可以說是這星期、甚至第一季度環球金融市場最重要、最關注的大事，不過股市
投資者似乎已慢慢適應，美國道指及標普先後破頂，其中標準普爾５００指數更連續第５日上升
，港股亦有止跌情況，似乎對股市科技股的影響已漸漸減弱。即使沒有聯儲局議息，也可以從近
日環球多間央行的動作嘗試捕捉匯市走勢。早前提及美國總統拜登除了１﹒９萬億經濟刺激方案
外，也準備推出下一輪、規模大概是２萬至４萬億的基建計劃，由於這是以美元計價，規模甚至
比金融海嘯後中國推出４萬億人民幣基建更大，市場憧憬通脹升溫自然相當合理。
　
　　近日比較弱勢的有歐元，先後受多個負面消息困擾而受壓。第一，上周歐洲央行議息會後指
「抗疫緊急買債計劃」必須提速，即增加每月買債６００億歐元額度，以壓低長債息，令美國跟
歐洲債息息差拉闊，只要聯儲局議息後未有壓低美國國債長期債息，仍不利歐元匯價；第二，央
行行長拉加德就對未來經濟增長不表樂觀，預料經濟要數年時間才回復到疫前水平，對比美國拜
登政府經濟刺激方案、還指美國有望在７月４日國慶日前解除限聚令，暗示經濟將會重啟，令市
場對歐洲復甦時間預期更長。第三，更禍不單行的是，德國於３月１４日至９月下旬將會是當地
選舉期，但默克爾夫人的執政聯盟率先失利，加上近日歐盟跟英國又就脫歐一事再起爭端，對雙
方未來貿易關係及經濟復甦前景同樣擔心，都暫難說服投資者兩幣有大升理據。最後多個歐洲國
家暫停有關疫苗的接種行動，而部分國家如奧地利、捷克、斯洛維尼亞、保加利亞和拉脫維亞五
個歐盟成員國，則投訴疫苗分配不均，更去信歐盟領導人，短線勢必令市場擔心歐盟團結性，亦
令歐洲因接種速度慢而拖累復甦進度。以上種種，亦令歐洲央行將不會允許利息過早上升。
　
　　技術上，過去兩個月因美國債息上升，美匯指數由低位８９﹒２反彈３﹒７％，自９２﹒５
出現調整至９１﹒３又重新吸引美元買盤入市，由於歐洲央行仍進行負利率及大規模量化寬鬆，
短線歐元兌美元仍將受壓，歐元兌美元從高位１﹒２３５０已向下調整超過３％。由於歐洲以上
因素及疫苗接種速度出現阻滯，歐元亦無大升條件。不過美國大規模經濟刺激方案正正令去年拋
售美元的主因、財政赤字壓力大增，美元只能反彈但不存在轉勢，預期去年中後低位１﹒６０水
平應能守穩，短線仍未確認１﹒１８５０是否屬調整底部，但一旦失守見１﹒１７水平將屬中線
收集歐元的機會，維持年內歐元兌美元將升至１﹒２５甚至有挑戰１﹒２８的機會。
《艾德證券期貨董事總經理　陳健豪》

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話17/03/2021
【B站上市】嗶哩嗶哩明起招股　入場費19959元　
中國故事17/03/2021
《神州經脈》中國就美日聲明提交涉　滬綜指微跌　外資連七日進場
財經熱話17/03/2021
【濠賭跑出】連敬涵:賭股盈利追不上股價　金沙續牌問題需小心
FOCUS17/03/2021
【FOCUS】B站回歸快招股　走近Z世代必看
開市Good Morning17/03/2021
曾永堅：傳螞蟻估值較暫緩上市前跌三成　中興料首季盈利多賺逾1.3倍　恒大物業去年多賺1.85倍
財經熱話16/03/2021
【B站上市】嗶哩嗶哩通過港交所上市聆訊　美股盤前升4%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>