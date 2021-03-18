《豪匯有期－陳健豪》歐元受壓可中線收集

《豪匯有期》執筆時未知道美國聯儲局議息會結果，但美國十年債息收報１﹒６１８％。雖

然聯儲局議息會可以說是這星期、甚至第一季度環球金融市場最重要、最關注的大事，不過股市

投資者似乎已慢慢適應，美國道指及標普先後破頂，其中標準普爾５００指數更連續第５日上升

，港股亦有止跌情況，似乎對股市科技股的影響已漸漸減弱。即使沒有聯儲局議息，也可以從近

日環球多間央行的動作嘗試捕捉匯市走勢。早前提及美國總統拜登除了１﹒９萬億經濟刺激方案

外，也準備推出下一輪、規模大概是２萬至４萬億的基建計劃，由於這是以美元計價，規模甚至

比金融海嘯後中國推出４萬億人民幣基建更大，市場憧憬通脹升溫自然相當合理。



近日比較弱勢的有歐元，先後受多個負面消息困擾而受壓。第一，上周歐洲央行議息會後指

「抗疫緊急買債計劃」必須提速，即增加每月買債６００億歐元額度，以壓低長債息，令美國跟

歐洲債息息差拉闊，只要聯儲局議息後未有壓低美國國債長期債息，仍不利歐元匯價；第二，央

行行長拉加德就對未來經濟增長不表樂觀，預料經濟要數年時間才回復到疫前水平，對比美國拜

登政府經濟刺激方案、還指美國有望在７月４日國慶日前解除限聚令，暗示經濟將會重啟，令市

場對歐洲復甦時間預期更長。第三，更禍不單行的是，德國於３月１４日至９月下旬將會是當地

選舉期，但默克爾夫人的執政聯盟率先失利，加上近日歐盟跟英國又就脫歐一事再起爭端，對雙

方未來貿易關係及經濟復甦前景同樣擔心，都暫難說服投資者兩幣有大升理據。最後多個歐洲國

家暫停有關疫苗的接種行動，而部分國家如奧地利、捷克、斯洛維尼亞、保加利亞和拉脫維亞五

個歐盟成員國，則投訴疫苗分配不均，更去信歐盟領導人，短線勢必令市場擔心歐盟團結性，亦

令歐洲因接種速度慢而拖累復甦進度。以上種種，亦令歐洲央行將不會允許利息過早上升。



技術上，過去兩個月因美國債息上升，美匯指數由低位８９﹒２反彈３﹒７％，自９２﹒５

出現調整至９１﹒３又重新吸引美元買盤入市，由於歐洲央行仍進行負利率及大規模量化寬鬆，

短線歐元兌美元仍將受壓，歐元兌美元從高位１﹒２３５０已向下調整超過３％。由於歐洲以上

因素及疫苗接種速度出現阻滯，歐元亦無大升條件。不過美國大規模經濟刺激方案正正令去年拋

售美元的主因、財政赤字壓力大增，美元只能反彈但不存在轉勢，預期去年中後低位１﹒６０水

平應能守穩，短線仍未確認１﹒１８５０是否屬調整底部，但一旦失守見１﹒１７水平將屬中線

收集歐元的機會，維持年內歐元兌美元將升至１﹒２５甚至有挑戰１﹒２８的機會。

《艾德證券期貨董事總經理 陳健豪》

