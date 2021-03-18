【新冠肺炎】西環均益大廈三期完成強檢，無發現確診個案

《經濟通通訊社１８日專訊》西營盤德輔道西均益大廈第三期上午約７時完成強制檢測行動

，截至凌晨２時，大約１８００名居民接受檢測，無發現確診個案。

政府在「受限區域」內派員到訪大約７７５戶，當中約７０戶沒人應門，包括一些確診個案

和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，會採取措施跟進。（ｃｌ）

