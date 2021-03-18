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18/03/2021 09:07

【新冠肺炎】西環均益大廈三期完成強檢，無發現確診個案

　　《經濟通通訊社１８日專訊》西營盤德輔道西均益大廈第三期上午約７時完成強制檢測行動
，截至凌晨２時，大約１８００名居民接受檢測，無發現確診個案。
　　政府在「受限區域」內派員到訪大約７７５戶，當中約７０戶沒人應門，包括一些確診個案
和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，會採取措施跟進。（ｃｌ）

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