【新冠肺炎】銅鑼灣受限區完成強檢，約６３０人受檢１人重新採樣

《經濟通通訊社１８日專訊》銅鑼灣告士打道海宮大廈及海都大廈在上午約８時完成強制檢

測行動。截至凌晨１時，約６３０名居民接受檢測，當中１名居民需要重新採樣。

政府人員在「受限區域」內到訪約２５０戶，當中約６０戶沒人應門，包括一些確診個案和

可能已接受隔離的住戶，部分單位亦可能是空置，當局會跟進。（ｃｌ）

