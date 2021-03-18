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18/03/2021 09:13

【新冠疫苗】港府譴責有醫護組織發布不實言論，抹黑疫苗接種計劃

　　《經濟通通訊社１８日專訊》香港政府發言人表示，注意到有個別組織以醫護專業名義，指
科興疫苗數據不足，而動搖公眾對接種疫苗的信心，又指相關組織就接種疫苗向公眾發布基於政
治立場、針對個別疫苗的不實言論，試圖抹黑疫苗接種計劃，並誤導市民抗拒接種疫苗，將個人
政治利益凌駕於公共衞生，應予以譴責。

＊專家認為六旬或以上人士接種效益大於風險＊

　　政府強調，所有在本港使用的疫苗，都按照規例審批作緊急使用，醫護專業人員應以公共衞
生為念，本著醫學實證為本的原則，向公眾解釋疫苗接種好處和風險，不應涉及任何政治考慮。
　　就科興疫苗用於６０歲或以上人士方面，發言人指根據科興呈交的資料，科興疫苗適用於
１８歲及以上人群的預防接種，本港的專家審視現有的資料和數據，認為６０歲或以上人士接種
科興疫苗的效益，一般而言高於不接種任何疫苗的風險。

＊醫管局：絕不認同醫護失實批評＊

　　另外，醫管局亦發表聲明指，絕不認同部分醫護人員對疫苗接種計劃發布失實批評，敦促有
關醫護人員停止發布有關資訊，以免誤導市民。醫管局稱，作為公共醫療機構，一直鼓勵市民及
醫護人員踴躍接種疫苗，防止病毒傳播。
　　局方又指，為了配合有關疫苗的安全監察工作，公立醫院醫護人員根據機制向衞生署，主動
呈報符合接種新冠疫苗嚴重或非預期異常事件的求診個案，並由衞生署專家委員會審議，包括因
果關係評估，並會適時於「香港新冠疫苗的安全監察」報告中公布；如屬嚴重事件，亦會盡快公
布。（ｃｌ）

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