【選舉改革】消息：資審會成員不宜太多，駐港國安公署署長料入選

《經濟通通訊社１８日專訊》全國人大上周通過完善香港選舉制度決定。據《香港０１》引

述消息報道，由於資格審查委員會（資審會）極有機會ＤＱ民主派候選人，預料或成美國制裁目

標，所以估計人數宜少不宜多，中央駐港國安公署署長鄭雁雄很大機會出任委員，而另一個熱門

人選則是基本法委員會副主任譚惠珠。

報道指，由於「愛國者原則」與維護國家安全和統一息息相關，因此估計國安公署有代表負

責審查各級選舉候選人資格。如果屬實，將會是首次出現內地駐港部門官員審查香港選舉候選人

的情況。



＊資審會成員料由中央任命＊



此外，另一個熱門人選將是基本法委員會副主任。基本法委員會是全國人大常委會轄下架構

，成員全由全國人大常委會任命，內地和香港人士各六人組成，其中包括法律界人士，任期五年

，內地和香港各有一人擔任副主任。現時香港方面的副主任是譚惠珠。

報道指，在新選舉制下，資格審查委員會將掌握極大權力。委員會可以在行政長官選舉及立

法會選舉初期，就篩選出候選人，猶如掌握生殺大權。有資深建制派人士分析，資審會成員料由

中央任命，而非特首任命，而且是「委任ＰＯＳＴ（職銜）而非委任人」，即由擔任某些職位的

人，自動成為委員。（ｃｌ）（ｚｚ）

