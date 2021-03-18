  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/03/2021 14:05

【新冠肺炎】本港新增１０宗確診，６宗本地感染３宗源頭不明

　　《經濟通通訊社１８日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至３月１８日零時零分，本港新
增１０宗新冠肺炎確診個案，其中４宗為輸入個案，６宗是本地個案，３宗源頭不明，其餘３宗
與本地個案有流行病學關連。至今本港個案累計１１３５１宗（包括１１３５０宗確診個案和一
宗疑似個案）。

＊１５歲學生和３５歲市場經理染疫＊

　　３宗源頭不明個案，均有病徵，第一宗涉及一名１５歲男學生（個案編號：１１３４５），
住深水埗大南街，他於３月１２日出現發燒及咳嗽，３月１６日到流動採樣站接受檢測，其後確
診，最後回校上課日期為３月１２日。
　　第二宗源頭不明個案涉及一名３５歲女病人（個案編號：１１３４６）。她住堅尼地城士美
菲路８５號寶德大廈，她於３月６日失去嗅覺，並於３月１６日出現氣促，同日到社區檢測中心
接受檢測，其後確診。病人為一名市場經理，最後上班日期為３月１５日。

＊綠楊新邨工程師確診＊

　　第三宗源頭不明個案涉及一名３６歲男病人（個案編號：１１３５１），住荃灣綠楊新邨Ｆ
座。他於３月４日出現喉嚨痛，３月１６日遞交樣本，其後確診。病人為一名工程師，最後上班
日期為３月８日。
　　至於４宗輸內個案，兩人從菲律賓抵港，其餘兩人分別由巴基斯坦和印尼來港。
　　過去１４天（３月４－１７日）累計新增２９４宗個案，包括２２８宗本地個案（其中４８
宗源頭不明）。（ｃｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話18/03/2021
【儲局放鴿】美聯儲維持鴿派　股市匯市影響大解構
開市Good Morning18/03/2021
林家亨：微盟20元以下分段吸納
板塊分析18/03/2021
PC龍頭穩固手機漸改善　聯想集團轉型見成效
剖析天下18/03/2021
車用晶片荒　無阻德國經濟前景
財經熱話17/03/2021
【B站上市】嗶哩嗶哩招股　入場費19959元　
中國故事17/03/2021
《神州經脈》中國就美日聲明提交涉　滬綜指微跌　外資連七日進場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金