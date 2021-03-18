【新冠肺炎】本港新增１０宗確診，６宗本地感染３宗源頭不明

《經濟通通訊社１８日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至３月１８日零時零分，本港新

增１０宗新冠肺炎確診個案，其中４宗為輸入個案，６宗是本地個案，３宗源頭不明，其餘３宗

與本地個案有流行病學關連。至今本港個案累計１１３５１宗（包括１１３５０宗確診個案和一

宗疑似個案）。



＊１５歲學生和３５歲市場經理染疫＊



３宗源頭不明個案，均有病徵，第一宗涉及一名１５歲男學生（個案編號：１１３４５），

住深水埗大南街，他於３月１２日出現發燒及咳嗽，３月１６日到流動採樣站接受檢測，其後確

診，最後回校上課日期為３月１２日。

第二宗源頭不明個案涉及一名３５歲女病人（個案編號：１１３４６）。她住堅尼地城士美

菲路８５號寶德大廈，她於３月６日失去嗅覺，並於３月１６日出現氣促，同日到社區檢測中心

接受檢測，其後確診。病人為一名市場經理，最後上班日期為３月１５日。



＊綠楊新邨工程師確診＊



第三宗源頭不明個案涉及一名３６歲男病人（個案編號：１１３５１），住荃灣綠楊新邨Ｆ

座。他於３月４日出現喉嚨痛，３月１６日遞交樣本，其後確診。病人為一名工程師，最後上班

日期為３月８日。

至於４宗輸內個案，兩人從菲律賓抵港，其餘兩人分別由巴基斯坦和印尼來港。

過去１４天（３月４－１７日）累計新增２９４宗個案，包括２２８宗本地個案（其中４８

宗源頭不明）。（ｃｌ）

