《日入而息》長實１７０億購資產，長和少賺２７，美債息抽升

《今天重點》﹡長和（００００１）去年少賺２７％至２９１億元，末期息１﹒７元；長和

去年歐洲３集團ＥＢＩＴ減少２０％至１６３億元；長和去年基建業務

ＥＢＩＴ跌４％至１８４﹒８８億元；長和去年港口及相關服務ＥＢＩＴ倒

退２６％至６７億；長和去年零售業務ＥＢＩＴ減少２０％至１０９億元

﹡長實（０１１１３）去年賺１６３億元跌４４％，派末期息１﹒４６元；長

實去年物業銷售收益跌１０﹒６％至１９１﹒１２億；長實去年物業租務收

益跌１４％至５９﹒３５億元；上半年經濟續受疫情影響，集團將加強風險

管理；長實目前現金流充足，將持續關注新投資機會

﹡長實１７０億向李嘉誠基金會收購資產，另斥１７０億回購

﹡嘉里建設（００６８３）去年少賺２２％派末期息９５仙，擬就售嘉里物流

派特別息

﹡本港新增１０宗確診，６宗本地感染３宗源頭不明



《即日市況》﹡美債息突抽穿１﹒７厘，港股仍飆３７１點收報２９４０５企廿天線



《深滬股市》﹡關注中美會晤滬指悶升０﹒５％，喝酒吃藥行情旺深市



《美元匯價》﹡十年期美債息續升，或限制美匯跌幅；歐元最新報１﹒１９４５╱４７，日

圓最新報１０９﹒０３╱０５



《公司業績》﹡長和（００００１）去年少賺２７％至２９１億元，末期息１﹒７元；長和

去年歐洲３集團ＥＢＩＴ減少２０％至１６３億元；長和去年基建業務

ＥＢＩＴ跌４％至１８４﹒８８億元；長和去年港口及相關服務ＥＢＩＴ倒

退２６％至６７億；長和去年零售業務ＥＢＩＴ減少２０％至１０９億元

﹡長實（０１１１３）去年賺１６３億元跌４４％，派末期息１﹒４６元；長

實去年物業銷售收益跌１０﹒６％至１９１﹒１２億；長實去年物業租務收

益跌１４％至５９﹒３５億元

﹡華潤電力（００８３６）年度盈利７５﹒８億，升１５％，息０﹒４０６元

﹡靖洋集團（０８２５７）全年純利１﹒４億新台幣，跌１９﹒５％，派息

１﹒２港仙

﹡嘉里建設（００６８３）去年少賺２２％派末期息９５仙，擬就售嘉里物流

派特別息

﹡中通快遞（０２０５７）年度賺４３﹒１億元人民幣，跌２４％，特別息

０﹒２５美元

﹡中糧家佳康（０１６１０）年度經調整盈利４０億元人民幣，升１﹒５倍，

息２０﹒６港仙

﹡利郎（０１２３４）年度賺５﹒６億元人幣，跌３１％，連特息共２７港仙

﹡特步（０１３６８）年賺５﹒１億元人民幣，跌２９﹒５％，息７﹒５港仙

﹡中國建築興業（００８３０）去年度盈利１﹒９億元，升近１１％，息３仙

﹡日清食品（０１４７５）全年純利３億元，升２０％，派１４﹒０５仙

﹡雙樺控股（０１２４１）料去年稅後淨虧損大減７７﹒５％

﹡港華燃氣（０１０８３）去年純利按年升１０﹒６％至１４﹒５億元，派息

１５仙

﹡九興控股（０１８３６）去年少賺９８﹒２％至１６８﹒５萬美元，不派末

期息

﹡晶苑國際（０２２３２）去年純利按年跌２８﹒９％，派息５﹒８港仙



《公司資訊》﹡李澤鉅料今年債務淨額對總資本淨額比率將進一步下降；長實目前現金流充

足，將持續關注新投資機會

﹡長實（０１１１３）上半年經濟續受疫情影響，集團將加強風險管理；長實

１７０億向李嘉誠基金會收購資產，另斥１７０億回購

﹡百融雲創（０６６０８）明起招股，入場費１６０６０﹒２２元

﹡中通快遞（０２０５７）今早起短暫停止買賣

﹡消息指嗶哩嗶哩（０９６２６）國際配售已獲足額認購；大新推嗶哩嗶哩認

購優惠，貸款年利率低至１﹒８８％

﹡中關村科技租賃（０１６０１）１﹒６億股內資股獲批轉Ｈ股，下月８日可

買賣

﹡恆地（０００１２）以底價４﹒８２億元統一紅磡舊樓業權

﹡長和（００００１）旗下３英國斥２﹒８億英鎊投得２Ｘ１０兆赫英國５Ｇ

頻譜

﹡ＥＧＭ爆衝突職員受傷，康宏（０１０１９）積極配合警方調查

﹡綠葉製藥（０２１８６）抑制疼痛注射液開始Ｉ期臨床受試者入組

﹡蒼南儀錶（０１７４３）終止合夥設基金投資公司

﹡環球大通（０８０６３）合資經營茶產品業務

﹡醫思（０２１３８）新設銅鑼灣健康管理及健髮中心

﹡藥明生物（０２２６９）收購輝瑞生物藥原液和制劑生產基地交易上半年完

成；藥明生物收購蘇橋生物逾９０％股權，增原液和製劑產能

﹡保誠（０２３７８）委任非執行董事，將於５月１日加入董事會

﹡中國投資開發（００２０４）附屬與致遠科技簽訂戰略合作意向書

﹡嘉里建設（００６８３）將繼續持有餘下嘉里物流股份，對中港物業市場審

慎樂觀



《國企紅籌》﹡中國電信（００７２８）披露回Ａ細節：募資總額有望達到５４４億元

﹡北大青鳥環宇（０８０９５）折讓近兩成配股，淨籌６７２７萬元



《神州民企》﹡金活醫藥（０１１１０）與蘭州佛慈製藥成立合資公司

﹡據報吉利集團夥ＳＫ投資於３億美元運輸及技術創新基金

﹡特步國際（０１３６８）料主品牌增最多３００間店，時尚品牌重心轉至亞

太區

﹡據報比亞迪（０１２１１）旗下弗迪電池正在籌建海外第一個電池工廠



《中國要聞》﹡官媒表示深圳房企積極參與東莞土地拍賣

﹡大興機場客流量單日破１０萬人次，今年以來首次

﹡富豪汽車本月或停部分中國車廠生產，吉利有份合資

﹡據報前Ｕｂｅｒ高管加盟百度、吉利合資的集度汽車

﹡新網銀行回應銀保監通報：已全面整改並有階段性進展

﹡網信辦加強語音社交軟件安全評估，快手騰訊等被約談

﹡銀行養老理財接受監管指導，被指「換個馬甲玩噱頭」

﹡銀保監通報新網銀行存違規放款、貸款息費過高等問題

﹡商務部表示續修訂外商投資准入負面清單，推動項目落地；首２月對外非金

融類直接投資跌７﹒９％

﹡中國網絡文學用戶規模達４﹒６億，佔網民整體４６％

﹡中核集團將加大在滬布局

﹡普華永道表示保險科技公司未來或將部分功能外包；逾九成銀行未來五年將

發展智能銀行；監管收緊與金融科技公司估值沒有必然關係；傳統金融機構

的科技變革將出現三大轉變

﹡全國首單銀行間市場「碳中和」資產支持商業票據發行

﹡人行１００億逆回購利率持平，續零投放零回籠

﹡愛奇藝夥新加坡長信傳媒成立藝人經紀公司

﹡第１２９屆廣交會下月１５－２４日在網上舉辦

﹡滴滴與廣州花都簽署合作協議，推動自動駕駛研發應用

﹡廣西金融國企債價急跌，未來一年３００億人幣債務壓頂

﹡華為Ｍａｔｅ４０ＲＳ保時捷設計新機，售近１﹒１萬

﹡財通證券表示目前已投入使用螞蟻區塊鏈可信存證服務

﹡內地首２月財政收入增１８﹒７％，支出增１０﹒５％

﹡外交部表示中美對話可涉任何共同關心話題包括高層互訪

﹡工業富聯擬收購鴻海精密美國子公司，拓展當地製造力

﹡商務部表示外商投資安全審查不會給投資者和企業增負擔

﹡紫光集團再有２５億元人幣債券違約



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒４％，報１６２８７點



《其他消息》﹡被裁定當選無效，區議員洪駿軒眾籌申請向終院上訴

﹡消息指資審會成員不宜太多，駐港國安公署署長料入選

﹡商經局青年實習計劃進展良好，實習生最快４月投入工作

﹡姚思榮將支持海洋公園撥款方案，劉鳴煒料水上樂園最快暑假開幕

﹡３７歲地盤工人煽惑他人非法集結罪成改囚１３個月

﹡黃奕鑑獲委任為證監會非執董，雷添良表示歡迎

﹡金管局表示２月底綜合利率降至０﹒２３厘

﹡本港１月商品出口貨量升４４﹒６％，進口升３７﹒２％

﹡羅致光稱若疫情受控又廣泛接種疫苗，失業率可望止升

﹡太古灣仔星街項目首批推３０伙，入場費１５５１萬起

﹡屋宇署１月批出１７份建築圖則及１５份入伙紙

﹡深股通額度全日用２５﹒５億元，外資連續八日淨流入；滬股通額度全日用

２９﹒９億元，陸股通淨流入３３億

﹡眾安銀行用戶逾３０萬，去年個人貸款規模達６﹒５億

﹡城大確認正討論改名，但未有定案或預設立場

﹡網台主持傑斯申請保釋，高院下周四開庭處理



《大國博弈》﹡中方斥加國外長就康明凱及邁克爾案件的聲明顛倒黑白

﹡法新社表示歐盟大使訪疆計劃受阻，因要求會見入獄學者

﹡美國參議院委員會計劃下月中旬審議全面應對中國議案

﹡美國製造商協會敦促總統拜登對中國採取更強硬戰略

﹡傳美國警告中國須執行針對伊朗石油運輸的制裁

﹡聯通回應禁止在美經營消息，稱期望得到公正檢視

﹡藍韜文稱對中國蠶食香港「一國兩制」制度感憂慮

﹡美國撤銷兩中資電信運營授權，中方敦促停止無理打壓



《新冠肺炎》﹡本港新增１０宗確診，６宗本地感染３宗源頭不明

﹡西安一名醫院隔離病區檢測員確診，專家指為偶發感染

﹡日本周日將解除東京地區緊急狀態，法國病例再跳升

﹡世衛表示阿斯利康疫苗仍利大於弊，專家正評估最新數據

﹡西環均益大廈三期完成強檢，無發現確診個案

﹡何栢良建議港府以「先易後難」原則建立「旅遊通道」

﹡旺角匯豐中心分行今日起暫停服務，因有客戶確診

﹡銅鑼灣受限區完成強檢，約６３０人受檢１人重新採樣

﹡許樹昌稱第一針疫苗若嚴重過敏，不宜接種第二針

﹡曾祈殷建議港府考慮引入多幾款疫苗，並商討疫苗護照

﹡港府譴責有醫護組織發布不實言論，抹黑疫苗接種計劃

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