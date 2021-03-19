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即市新聞

19/03/2021 10:40

【長和績後】野村：長和去年業績證實盈利正在復甦，續籲買入

　　《經濟通通訊社１９日專訊》野村發表研究報告稱，長和（００００１）去年純利錄２９０
億元，分別較市場及該行預期的低１％及３％，惟業績確認了集團大部分業務盈利在去年下半年
已在復甦；更重要是經營自由現金流按年上升２９％至２８０億元，主要歸功於利息支出及營運
資本管理改善，維持其「買入」評級，目標價續看７４﹒５元。
　　野村指，長和於去年底共收取２０７億元出售歐洲塔類資產的收益，管理層重申會根據市場
情況，將部分收益用作股份回購，惟沒有透露其規模及時間表。該行預期，長和將於今年展開回
購計劃，並至少持續兩年；至於餘下的收益料會用於去槓桿及用作於潛在收購機會。
　　該行又認為，赫斯基能源與Ｃｅｎｏｖｕ的合併已於今年初完成，將可提供更大長遠價值。
而集團亦預期合併後，今年可產生１０億加元的成本協同效應，從而令今年油價打和點更低，料
為每桶３６美元。從長遠來看，相信是次合併將給長和帶來更好的估值上行潛力。另外，美元持
續疲弱亦將有利長和的盈利表現。（ｙｗ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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