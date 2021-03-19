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19/03/2021 11:36

【長實績後】大和：長實向基金會收購資產變相令家族快速增持股權

　　《經濟通通訊社１９日專訊》大和發表研究報告指，長實（０１１１３）擬以１７０億元向
李嘉誠基金會收購基建資產，並以每股５１元發行３﹒３３億股新股來支付，同時公司亦將回購
相同數量的股份，認為將對股價有支持，維持其「買入」評級，目標價續看６８﹒３元。
　　大和表示，長實核心業務物業銷售未有太受疫情影響，去年銷售盈利僅跌１１％，令物業銷
售業務利潤率達４９﹒４％，較２０１９年的３３﹒３％的顯著增長；於去年底公司未入帳的合
約銷售額為４１３億元，將有助鞏固其２１至２３年的盈利前景。
　　該行又認為，長實向李嘉誠基金會購買資產的交易條款是公平，同時李嘉誠家族將可以折讓
價格買入大量長實股份，變相是令其家族可快速增持其股權至逾４０％的水平，重回在２０１５
年進行重組之前的持股量。該行維持李嘉誠家族將會持續增持其股份的看法，而回購股份料是其
中一個最有效的手段，不排除公司將在未來幾個月展開股票回購計劃。（ｙｗ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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