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即市新聞

19/03/2021 15:56

《外資精點》大摩：長和收入去年下半年起復甦，但回購可能性不大

　　《經濟通通訊社１９日專訊》摩根士丹利發表研究報告指，長和（００００１）去年的每股
盈利和股息按年減少２７％，不過，該行預期兩者將在今年有所增長。零售及港口在去年底至今
年初有強勁復甦，相信資產負債率會有改善，但回購可能性不大。
　　該行指，集團去年的營運現金流按年跌２１％，自由現金流（ＦＣＦ）按年增長２９％，這
受惠於營運資金按年減少９０億元。該行預期，如果不計入營運資金，公司自由現金流量
（ＦＣＦＦ）和股權自由現金流（ＦＣＦＥ）將分別下降８％和１９％，股權自由現金流的收益
率為５﹒９％。
　　大摩指，集團今年可能會從銷售中一次性獲得５１０億元的收益，以及７３０億元的現金收
益，可能使淨債務比率下降至約１５％。
　　至於港口的ＥＢＩＴＤＡ，去年下半年按年下跌２３％至５４億元，遜於該行預期，不過，
所有市場的標準箱增長在１１月已轉正，並在今年１月、２月持續。（ｓｌ）　　　　
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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