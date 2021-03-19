【長和績後】瑞銀：長和業績符預期，今年資本回報可望提高

《經濟通通訊社１９日專訊》瑞銀發表研究報告指出，受累於新冠肺炎疫情，長和集團

（００００１）去年純利按年下跌２７％至２９０億元，與市場預期相若，但比瑞銀預測高

１１％。瑞銀預計，長實集團今年可從疫情及商品價格高企中復甦過來，令動盈利得以改善，予

目標價６７元，即較每股資產淨值預測１１２元折讓４０％，投資評級為「買入」。

報告指出，長實去年下半年業績改善，電訊及零售業務尤為顯著，因為主要市場開始從疫情

中復甦。雖然集團去年盈利倒退，但基本自由現金流卻上升２９％至２８０億元，集團負債率由

２０１９年１２月的２４﹒８％下降至２０２０年１２月的２２﹒２％。

報告說，長和在發表業績後，並無公布股份回購計劃，預計下次決定回購的機會將是今年第

二季，當意大利交易完成後、但在英國交易年底完成前，暫時未知集團獲取有關收益後，會否派

發特別股息，如果長實將４３０億元的收益以３１％派息率派出，將相當於約每股３﹒５元。（

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