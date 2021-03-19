  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/03/2021 15:57

【長和績後】瑞銀：長和業績符預期，今年資本回報可望提高

　　《經濟通通訊社１９日專訊》瑞銀發表研究報告指出，受累於新冠肺炎疫情，長和集團
（００００１）去年純利按年下跌２７％至２９０億元，與市場預期相若，但比瑞銀預測高
１１％。瑞銀預計，長實集團今年可從疫情及商品價格高企中復甦過來，令動盈利得以改善，予
目標價６７元，即較每股資產淨值預測１１２元折讓４０％，投資評級為「買入」。
　　報告指出，長實去年下半年業績改善，電訊及零售業務尤為顯著，因為主要市場開始從疫情
中復甦。雖然集團去年盈利倒退，但基本自由現金流卻上升２９％至２８０億元，集團負債率由
２０１９年１２月的２４﹒８％下降至２０２０年１２月的２２﹒２％。
　　報告說，長和在發表業績後，並無公布股份回購計劃，預計下次決定回購的機會將是今年第
二季，當意大利交易完成後、但在英國交易年底完成前，暫時未知集團獲取有關收益後，會否派
發特別股息，如果長實將４３０億元的收益以３１％派息率派出，將相當於約每股３﹒５元。（
ｃｌ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事19/03/2021
《神州經脈》中美首場會晤即惹火過招　A股再瀉滬指連跌四周
財經熱話19/03/2021
《股市一周》儲局放鴿穩市場信心　港股周升251點科指跑贏大市
中國故事19/03/2021
【冰雪對話】中美高層劍拔弩張　阿拉斯加之旅恐雪上加霜
財經熱話19/03/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》置富流動資金充裕憧憬併購　市況波動投資價值提升
FOCUS19/03/2021
【FOCUS】冰天雪地來相會 中美鬥硬不輸陣
開市Good Morning19/03/2021
林嘉麒：微盟短線反彈目標19元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金