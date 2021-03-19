《華爾街內望》美國債息再度急升，美股大幅下挫，納指跌逾３％

《經濟通通訊社１９日專訊》受累美國債息急升，以及市場對歐洲疫情的憂慮，美股周四（

１８日）大幅下跌，當中納指急挫３％。

道指跌０﹒４６％或１５３點，收報３２８６２點。標指跌１﹒４８％或５８點，收報

３９１５點。納指跌３﹒０２％或４０９點，報１３１１６點，創上月底以來最大單日跌幅。

聯儲局重申將在未來幾年保持近零利率的承諾後，指標十年期國債收益率曾觸及

１﹒７５４％，創十四個月新高，收報１﹒７０９９％。兩年期和十年期國債收益率差觸及

１６０﹒１５基點，創２０１５年７月以來最寬。

另外三十年期國債收益率曾觸及２﹒５１８％，創２０１９年８月以來最高，收報

２﹒４５１５％。

最新數據顯示，美國上周初次申請失業金人數意外上升，突顯就業市場復甦步履蹣跚。另外

費城聯儲製造業指數跳升幅度超過預期，並創１９７３年以來最高水平。

板塊方面，標普能源類股指數急挫４﹒７％，因為市場擔心歐洲病例增加，油價驟跌。蘋果

、亞馬遜等科技股跌幅均超３％。

個股方面，埃森哲（Ａｃｃｅｎｔｕｒｅ）漲１％，公司上調全年收入預期，其第二季度收

入亦高於預期，更多企業利用其服務將業務轉向雲端。影院運營商ＡＭＣ漲超３％，公司表示旗

下９８％美國影院即將開始恢復營業。（ａｌ）

