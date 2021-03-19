  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/03/2021 07:50

《華爾街內望》美國債息再度急升，美股大幅下挫，納指跌逾３％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》受累美國債息急升，以及市場對歐洲疫情的憂慮，美股周四（
１８日）大幅下跌，當中納指急挫３％。
　　道指跌０﹒４６％或１５３點，收報３２８６２點。標指跌１﹒４８％或５８點，收報
３９１５點。納指跌３﹒０２％或４０９點，報１３１１６點，創上月底以來最大單日跌幅。
　　聯儲局重申將在未來幾年保持近零利率的承諾後，指標十年期國債收益率曾觸及
１﹒７５４％，創十四個月新高，收報１﹒７０９９％。兩年期和十年期國債收益率差觸及
１６０﹒１５基點，創２０１５年７月以來最寬。
　　另外三十年期國債收益率曾觸及２﹒５１８％，創２０１９年８月以來最高，收報
２﹒４５１５％。
　　最新數據顯示，美國上周初次申請失業金人數意外上升，突顯就業市場復甦步履蹣跚。另外
費城聯儲製造業指數跳升幅度超過預期，並創１９７３年以來最高水平。
　　板塊方面，標普能源類股指數急挫４﹒７％，因為市場擔心歐洲病例增加，油價驟跌。蘋果
、亞馬遜等科技股跌幅均超３％。
　　個股方面，埃森哲（Ａｃｃｅｎｔｕｒｅ）漲１％，公司上調全年收入預期，其第二季度收
入亦高於預期，更多企業利用其服務將業務轉向雲端。影院運營商ＡＭＣ漲超３％，公司表示旗
下９８％美國影院即將開始恢復營業。（ａｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事18/03/2021
《神州經脈》中美啟高層戰略對話　首二月ODI降8％　滬指悶升
財經熱話18/03/2021
【儲局放鴿】美聯儲維持鴿派　股市匯市影響大解構
FOCUS18/03/2021
【FOCUS】「鴿調重彈」渡激流　「不怕通脹」天曉得
開市Good Morning18/03/2021
林家亨：微盟20元以下分段吸納
板塊分析18/03/2021
PC龍頭穩固手機漸改善　聯想集團轉型見成效
剖析天下18/03/2021
車用晶片荒　無阻德國經濟前景
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金