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19/03/2021 07:50

《匯市走勢》聯儲局會議後美國債息再度急升提振美元反彈

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美國債息再度急升，美元周四（１８日）攀升，收復上日全部
失地。
　　美元指數漲０﹒５３％至９１﹒８５３，盤中曾跌０﹒５６％，觸及兩周低位９１﹒３。美
元兌日圓漲０﹒１３％，報１０８﹒９８。
　　英鎊兌美元跌０﹒３％，報１﹒３９３。英國央行警告經濟復甦前景仍不明朗。歐元兌挪威
克朗漲０﹒５％，報１０﹒１２７４，曾升至十三個月高位１０﹒０２２３。挪威央行將其指標
利率維持在低位，並調整前瞻性指引，暗示可能會在今年下半年加息。
　　加密貨幣市場方面，比特幣跌１﹒２１％至５８１８８﹒２１美元，此前曾再次觸及
６００００美元。
　　指標十年期國債收益率曾觸及１﹒７５４％，創十四個月新高，收報１﹒７０９９％。兩年
期和十年期國債收益率差觸及１６０﹒１５基點，創２０１５年７月以來最寬。
　　另外三十年期國債收益率曾觸及２﹒５１８％，創２０１９年８月以來最高，收報
２﹒４５１５％。
　　最新數據顯示，美國上周初次申請失業金人數意外上升，突顯就業市場復甦步履蹣跚。另外
費城聯儲製造業指數跳升幅度超過預期，並創１９７３年以來最高水平。（ａｌ）

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